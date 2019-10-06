Вокалист Backstreet Boys Ник Картер стал отцом во второй раз

Радостной новостью певец поделился в своем Instagram

Ник Картер стал отцом во второй раз Фото: instagram.com/nickcarter/

Участник группы Backstreet Boys, вернувшейся на сцену спустя много лет, Ник Картер стал отцом во второй раз. Снимком новорожденного малыша певец поделился в социальной сети, рассекретив пол ребенка.

О самых брутальных звездных отцах смотрите в ролике:

Так, в профиле 39-летнего Ника Картера в Instagram в эту субботу появился снимок малышки. "Папина маленькая девочка", – написал в публикации участник легендарного бойз-бенда.

Ник Картер сообщил о рождении дочки Фото: instagram.com/nickcarter/

Еще до родов супруги Ник, обзаведшийся семьей позже всех в группе, признался, что очень волнуется по поводу второго ребенка. "Я начинаю становиться эмоциональным", – говорил артист.

Ник Картер с 2014 года женат на актрисе и фитнес-эксперте Лорен Китт. Пара воспитывает сына Одина Рейна Картера, который родился в 2016 году. До этого вокалист встречался с Пэрис Хилтон и другими знаменитостями.

Ник Картер с женой Лорен и сыном Одином Фото: instagram.com/nickcarter/

B 2000 году Ник Картер вошел в список "50 самых красивых людей планеты" по версии журнала People. Он также был назван "Самым сексуальным мужчиной в мире" в 2002 году.

Накануне подробностями рождения девочки поделилась экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос.

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