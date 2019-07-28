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Вокалистка KAZKA показала пышную фигуру в купальнике

Саша Зарицкая поделилась летними снимками из Турции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:17
Александра Зарицкая
Александра Зарицкая
Фото: instagram.com/kazka.band

Солистка группы KAZKA Саша Зарицкая, которая хотела попасть в трио NIKITA, впечатлила поклонников неожиданным снимком. Певица опубликовала фото с отдыха в Турции, на котором запечатлена в купальнике.

Смотрите видео о том, где отдыхают украинские звезды:

Летние кадры в кристально чистой воде Саша запостила на странице в Instagram.

INSTAGRAM (@kazka.band)

"Прикосновение к воде – моя услада. Морской воздух – мое вдохновение. Сегодняшний миг сохраню надолго", – подписала фотографии Зарицкая.

Фолловеры оценили формы звезды и засыпали ее комплиментами. "Просто космос", "Потрясающая фигура", "Саша, ты прекрасна", – пишут пользователи.

К слову, это не первый раз, когда фронтвумен KAZKA публикует откровенные фото. Недавно Саша Зарицкая удивила сеть пикантным снимком в футболке.

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фото певица KAZKA Александра Зарицкая
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