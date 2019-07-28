Вокалистка KAZKA показала пышную фигуру в купальнике
Саша Зарицкая поделилась летними снимками из Турции
Солистка группы KAZKA Саша Зарицкая, которая хотела попасть в трио NIKITA, впечатлила поклонников неожиданным снимком. Певица опубликовала фото с отдыха в Турции, на котором запечатлена в купальнике.
Смотрите видео о том, где отдыхают украинские звезды:
Летние кадры в кристально чистой воде Саша запостила на странице в Instagram.
"Прикосновение к воде – моя услада. Морской воздух – мое вдохновение. Сегодняшний миг сохраню надолго", – подписала фотографии Зарицкая.
Фолловеры оценили формы звезды и засыпали ее комплиментами. "Просто космос", "Потрясающая фигура", "Саша, ты прекрасна", – пишут пользователи.
К слову, это не первый раз, когда фронтвумен KAZKA публикует откровенные фото. Недавно Саша Зарицкая удивила сеть пикантным снимком в футболке.
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