Вокруг финалиста Нацотбора на "Евровидение-2020" разгорелся громкий скандал: все подробности

Экс-продюсер Владимира Ткаченко рассказала, почему артист сменил имя

David Axelrod Фото: Instagram

Украинский певец David Axelrod (Владимир Ткаченко) прошел в финал Нацотбора на "Евровидение-2020", по итогам второго полуфинала, который состоялся 15 февраля. Накануне экс-продюсер Ткаченко заявила, что артист сменил сценическое имя из-за долгов, и поделилась резонансной информацией в сети.

Смотрите в сюжете подробности первого полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2020":

Так, после выступления David Axelrod во втором полуфинале национального отбора его бывшая менеджер Анжелика Буркина открыла скандальные детали сотрудничества с артистом. В Facebook она опубликовал пост, написав, что на самом деле смена имени Владимира Ткаченко была вынужденной мерой в истории с кредиторами.

Сам певец рассказывал в интервью, что сменив имя, он хотел сохранить память о своем дедушке, который бесследно исчез. Анжелика Буркина же утверждает – артист набрал кредитов и, чтобы не возвращать деньги, взял другое имя.

"Вы думаете, что Ткаченко сменил псевдоним в честь любимого и без вести пропавшего дедушки? Чушь! Причина более прозаична. Я много лет молчала, но теперь пришло время открыть глаза на этого афериста и лжеца... Вы же понимаете, работать с артистом – дело затратное: запись песен на студии, регистрация авторского права, съемки клипа песни "Тебя выбираю", костюмы для выступлений, покупка гитары Taylor, на все это мы с Владимиром тогда брали деньги в долг, которые он должен был вернуть после телепроекта "Х-фактор". Речь идет о 10 тысячах долларов – это то, что мы успели оформить документально, на самом деле потрачено на него было гораздо больше! По меркам шоу-бизнеса это, вроде, мелочи, но тем не менее, это деньги, а их нужно возвращать", – написала Буркина.

Она добавила, что вынуждена была обратиться за помощью в суд, так как никаких средств Ткаченко возвращать не хотел, а вместо этого исполнял песню "Тебя выбираю", созданную на одолженные деньги.

"После окончания очередного талант-шоу, когда уже был получен определенный уровень медийности, мальчику звезда резко шибанула и сразу же на горизонте нарисовалась продюсер Елена Мозговая. И вложила она в голову артиста замечательную мысль, что он уже "большая звезда, у которой даже супер-пупер продюсер уже есть" и никакие деньги никому возвращать не должен. При этом у новоиспеченного тандема хватило наглости "крутить" созданные нами песню и клип где только можно, и презирать священное авторское право как угодно, пока я это не прекратила судебными исками", – подытожила Анжела Буркина.

По ее словам, именно после того, как кредиторы начали требовать возврата средств, Владимир Ткаченко решил изменить свое имя на David Axelrod: "Оцените красоту игры! Не просто творческий псевдоним сменил, а все по-взрослому... Деньги брал Ткаченко, а сейчас имя сменил – уже другой человек! Аплодисменты артисту".

Буркина призвала украинцев голосовать за тех артистов, которые "достойно, а не для самолюбования" выступят на сцене вокального шоу в Роттердаме. David Axelrod не комментирует скандальное заявление бывшего менеджера.

Напомним, что финал Национального отбора на "Евровидение-2020" пройдет 22 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Ранее мы публиковали полный список финалистов Нацотбора на "Евровидение-2020" и их песни.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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