"Волшебная": Ирина Билык показала, как выглядела в молодости

Певица на фото позирует с короткой стрижкой

Ирина Билык Фото: instagram.com/bilyk_iryna

49-летняя украинская певица Ирина Билык, которая недавно призналась, кто оплачивал ее первые сольные концерты, поделилась с поклонниками архивным кадром. На опубликованном фото, сделанном много лет назад, узнать Ирину Билык довольно сложно.

Ирина Билык рассказала о своей новой машине. Подробности в сюжете:

Певица показала архивное фото, на котором позирует с короткой стрижкой. Кокетливости рыженькой Ирине Билык прибавляет манящий наряд – платье с оголенными плечами и чокер с красным цветком. Под фото певица рассказала, за что любит каждое время года, а также анонсировала выход нового трека – "Красная помада".

"Я люблю все времена года. Весну за то, что у меня день рождения. Зиму – потому что Новый год и снег. А нынешнюю осень я люблю за то, что 15 ноября вы услышите премьеру моей новой песни. Эх, девчонки!!! Красим красную помаду и выходим на охоту) А какая пора года нравится вам и почему?", – написала Ирина Билык.

Ирина Билык в молодости Фото: instagram.com/bilyk_iryna

В комментариях поклонники отметили естественную красоту Ирины Билык: "А я так любила такую волшебную, трогательную Иру!", "Помню и люблю именно такой".

Напомним, недавно в семье Ирины Билык случилось горе.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.