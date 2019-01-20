Волшебница! Как Меган Марк помогла найти бездомной собаке жилье

Герцогиня Сассекская встретилась с представителями благотворительной организации Mayhew

Меган Маркл Фото: Getty Images

Герцогиня Сассексая Меган Маркл, которая недавно примерила непривычный яркий образ, посетила одну из организаций, которую королева Елизавета II выделила для ее патронажа. Герцогиня Сассекская встретилась с представителями благотворительной организации Mayhew. Это объединение помогает бездомным животным найти хозяев, а также помогает британским бездомным получить образование и место для проживания.

Меган Маркл. Фото: Getty

Меган Маркл обратила внимание на маленькую собаку по кличке Мини. Животное понравилась герцогине и она взяла ее на руки, нежно поглаживала.

Стоит отметить, что снимки, сделанные с женой принца Гарри, мгновенно стали вирусными, их распространили тысячи пользователей сети. После визита Меган Маркл в организацию Mayhew представители Кенсингтонского дворца сообщили, что собака Мини нашла новый дом. По их данным, новая владелица назвала животное в честь герцогини – Мэгги.

Меган Маркл. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Напомним, супруга принца Гарри Меган Маркл, после того, как она стала герцогиней, отпраздновала свой новый престижный статус, устроив особую вечеринку для самой себя. Празднование было "неофициально объявлено как вечеринка, получившая название "Sayonara Zara" (Zara – популярный бренд одежды. – Ред.), и что Меган раздавала гостям одежду из своего шкафа, ведь теперь у нее совсем другой стиль, да и одежда стоит в разы больше.