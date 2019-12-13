"Волшебные": Джамала поделилась трогательными снимками с мужем

Артистка показала нежность на новых кадрах

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала, которая недавно сделала откровенное признание, поделилась нежными фотографиями со своим супругом Сеит-Бекиром Сулеймановым.

Джамала представила новый клип к фильму о Голодоморе. Детали в сюжете:

Так, на своей странице в Instagram Джамала опубликовала новые снимки, на которых позирует со своим супругом. Возлюбленный певицы нежно держит звездную жену за руку, а также смотрит на нее с трепетом и теплом. Артистка под опубликованными кадрами написала, что впереди еще несколько зимних месяцев, которые нужно пережить. А декабрь – самый сложный, поскольку на ее плечи свалилось много дел.

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица со своим супругом Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Впереди еще несколько месяцев зимы и холодов, которые нужно пережить... А сейчас нужно все доделать, закрыть дела на работе, договорить, завезти, купить, привезти, исполнить, и так далее... Короче, тяжело со всем этим справиться одному! Хорошо, что вместе!" – написала Джамала.

Напомним, в эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" популярная певица Джамала призналась, ради чего готова сделать паузу в карьере и как решает конфликты с мужем. Сейчас Джамала готовится к туру по 10 городам Украины. С особым волнением артистка говорит о новых дуэтах и туре, потому что понимает – потом нескоро сможет порадовать поклонников. Певица хочет больше времени посвятить мужу Бекиру.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.