Маша Ефросинина и другие украинские звезды, которые побороли бесплодие

Камалия, Маша Ефросинина, Лилия Подкопаева стали мамами, несмотря на страшный диагноз

Многие девушки слышат диагноз, которого боятся больше всего – бесплодие. Но действительно ли это приговор? "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" собрал истории знаменитостей, которые вопреки прогнозам врачей стали мамами.

Камалия

Камалия с мужем и детьми Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Певица Камалия долго жила в депрессии, потому что не могла забеременеть. Борьба с бесплодием началась после того, как Камалия услышала от врача диагноз "эндометриоз".

"И я там делала операцию именно по удалению эндометриозных тканей. После чего проходила долго реабилитацию. Очень много всего прошла. И у меня была внематочная беременность и прочее", – вспоминает Камалия.

Певице пришлось пережить несколько срывов беременности. И на этом ее испытания не закончились – из-за проблем со щитовидной железой Камалии назначили сложную гормональную терапию.

"Просто не хватало определенных женских гормонов, отвечающих именно за беременность и прочее", – говорит звезда.

В этом состоянии звезду всячески поддерживал муж – пакистанский миллиардер Захур.

"Да, он говорил мне: "Не переживай, я тебя люблю и так. У меня уже есть двое детей в принципе. Если бог даст, будет хорошо". Приводил в пример и друзей наших, которые тоже по 10-15 лет никак не могли завести детей и потом раз – случалось чудо", – говорит певица.

По словам Камалии, некогда ей нагадали, что у нее долго не будет детей, однако потом появятся сразу две девочки. Так и получилось! Счастью супругов не было предела, когда на свет появились Арабелла и Мирабелла.

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина с мужем и детьми Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Диагноз "бесплодие" поставили и известной телеведущей Маше Ефросининой. Но уже спустя несколько недель Мария забеременела дочкой Наной. А вот второй ребенок не приходил в семью долгих 10 лет, несмотря на все старания супругов. Судьба улыбнулась паре, когда Маша и Тимур наладили отношения.

"Мы достаточно много поменяли друг в друге с Тимуром, чтобы мы могли назвать эти отношения здоровыми. Александрик нам был послан как подарок за все это. Потому что только когда нам удалось понять и смириться с тем, что жизнь друг без друга невозможна, я забеременела. Поэтому он безусловно особый для нас ребенок", – признается телеведущая.

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева показала новорожденную дочь Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Отпустить ситуацию, как сделала Маша, советуют и психологи. По их словам, дело может быть не в физическом здоровье партнеров, а в их отношении к проблеме. Женщины могут не беременеть из-за стресса, сомнения или даже плохого настроения.

"Были моменты в жизни, когда произошли неприятные вещи со мной, и действительно врачи говорили о том, что... Ну, наверное, все, что в нашей жизни происходит, мы, наверное, проходим тоже какие-то уроки жизненные", – говорит спортсменка.

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Тогда Лилия Подкопаева с мужем Тимофеем Нагорным (теперь уже бывшим) решили усыновить мальчика... А вскоре после этого спортсменка забеременела девочкой!

"Без Вадима не было бы Каролины, а без Каролины не было бы Вадима. Они одно целое. И я счастлива, потому что в моей жизни, как я говорю, полный боевой комплект. Я всегда мечтала о сыне и дочери. И у меня это счастье есть", – делится Подкопаева.

А теперь гимнастка с возлюбленным, бизнесменом Игорем Дубинским, дождались еще одного ребенка. На днях Лилия Подкопаева родила девочку!

Ранее мы также писали, что Маша Ефросинина рассказала о воспитании дочери.

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