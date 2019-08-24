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Вопреки королевским нормам: принц Уильям снимется в фильме о психическом здоровье

Герцог Кембриджский примет участие в проекте ВВС

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:09
Принц Уильям снимется в фильме о психическом здоровье
Принц Уильям снимется в фильме о психическом здоровье
Фото: Getty Images

Принц Уильям, который на днях посетил "лагерь миллиардеров", снимется в фильме BBC о психическом здоровье. 38-летний сын принцессы Дианы будет привлекать внимание общественности к огромному количеству молодых людей, страдающих психическими отклонениями.

Почему принц Уильям появился на обложке журнала для геев, смотрите в сюжете:

Не секрет, что согласно королевским традициям, всем членам главного семейства Великобритании запрещается давать интервью и сниматься в кино. Однако герцог Кембриджский все же станет героем фильма от BBC, так как он и Кейт Миддлтон сотрудничают с благотворительными организациями, больницами и другими волонтерскими учреждениями, а будущий проект ВВС входит в рамки интересов герцога и герцогини Кембриджских.

Известно, что в фильме, получившем название "Королевская дорога к Уэмбли: борьба за психическое здоровье", принц Уильям расскажет о проблемах психического здоровья людей и как с этим бороться. Главная цель проекта – привлечь внимание к огромному количеству молодых людей в Британии, страдающих психическими отклонениями.

Недавно мы писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям стали самыми влиятельными людьми Великобритании.

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