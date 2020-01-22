Вопреки обещаниям: София Ротару снова выступила в России

Артистка спела вместе с Филиппом Киркоровым

София Ротару Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Известная певица, 72-летняя София Ротару, которая недавно показала семейное фото, выступила на территории РФ. Артистка посетила юбилей Этери Карапетян, жены миллиардера Самвела Карапетяна, в Москве.

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На празднике София Ротару исполнила свои главные хиты и даже спела легендарную Лаванду" вместе с еще одним звездным гостем – Филиппом Киркоровым. Видео их совместного исполнения незамедлительно попало в Сеть.

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Отметим, новости о выступлениях Софии Ротару вызывают негодование в Сети, так как в декабре 2018 года директор артистки заявил, что она отказывается от частных выступлений в России, так как предпочитает оставаться вне политики.

Однако после этого заявления София Ротару неоднократно появлялась на концертах в РФ. Видимо, мнение артистки идет вразрез с мнением ее менеджмента.

Напомним также, в июле София Ротару стала хедлайнером музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве. Смотрите видео выступления Софии Ротару.

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