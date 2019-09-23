"Вопреки прогнозам": Катя Лель рассказала об операции Анастасии Заворотнюк

Российская певица надеется на скорейшее выздоровление "Няни Вики"

Анастасия Заворотнюк Фото: Instagram.com

Российская певица Катя Лель подтвердила информацию о том, что больной раком мозга Анастасии Заворотнюк врачи действительно провели сложную операцию. Теперь у звезды сериала "Моя прекрасная няня" появились значительные шансы на выздоровление. Но, по словам певицы, нужно продолжать надеяться на лучшее.

Подробнее о болезни Анастасии Заворотнюк узнайте в видео:

Недавно российская певица Катя Лель недавно заявила, что смогла с помощью дара излечить коллегу от тяжелой болезни силой мысли. По ее словам, певица имеет тесную связь с инопланетным миром и в случае с болезнью Анастасии Заворотнюк надеется только на помощь свыше.

"Уже была операция. Ее прооперировали. Поэтому очень хочется верить, что это все получит положительный резонанс и высшие силы дадут ей, вопреки всем прогнозам, новую жизнь", — заявила Катя Лель в эфире российской телепрограммы "Ты не поверишь!".

Отметим, что в СМИ появляется информация разного рода – многие утверждают, что актриса идет на поправку и кризис миновал. Но в то же время пациентка, которая лечится в той же клинике, что и Заворотнюк, поделилась неутешительной информацией – кинозвезда находится в тяжелом состоянии: "Она умирает. Отключили от аппаратов. Поддерживают искусственное дыхание, работу сердца".

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