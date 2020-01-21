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Вопреки слухам о разводе: Вера Брежнева провела отпуск в Италии с Константином Меладзе

Певица показала семейную идиллию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:01
Вера Брежнева
Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

Известная певица Вера Брежнева недавно на фоне слухов о разводе с продюсером и композитором Константином Меладзе опубликовала неоднозначный пост, которым лишь усилила все догадки поклонников. Но кому именно артистка посвятила печальные строки, остается загадкой.

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Вопреки всем слухам Вера Брежнева опубликовала совместные семейные кадры, на которых позирует со своим законным супругом. Звездная пара отправилась на зимний курорт в Италию. Вместе с ними также поехала младшая дочка Веры Сара. По словам певицы, за неделю пребывания за границей она успела прогуляться по берегу моря, покататься на лыжах и даже провести деловые встречи касательно своего бренда косметики.

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"Удивительная страна. За одну неделю я успела: без верхней одежды погулять по берегу моря под ласковым солнцем в одной ее части, затем в другой части два дня провела на фабриках, разрабатывая новые продукты и создавая новые коллекции, а закончила неделю в горах, где, поднявшись пешком на вершину, мы наслаждались видами и погодой! Какой кайф проводить время с пользой и с удовольствием! КПД 10000%. Скоро начинается рабочий сезон и нам есть, чем вас порадовать", – написала Вера Брежнева.

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Напомним, что ранее в прессе появились заголовки об измене в одной из самых крепких пар шоу-бизнеса – Веры Брежневой и Константина Меладзе. Таблоиды утверждали, что именитый продюсер и композитор завел тайный роман с одной из подопечных – солисткой группы "ВИА Гра" Эрикой Герцег. Но сама артистка сразу же опровергла эту информацию и заявила, что у нее есть жених, а Константина она воспринимает как отца.

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