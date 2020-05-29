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Вопреки страшному диагнозу модель Victoria's Secret ждет первенца: фото

Сегодня, 10:36

24-летней Роми Стрейд удалось победить бесплодие

Известная нидерландская модель и "ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд сообщила поклонникам радостную новость – она вместе со своим возлюбленным Лоренсом ван Лиувеном в ожидании первенца. Несмотря на страшный диагноз – синдром поликистозных яичников, который врачи диагностировали Роми два года назад, она все таки смогла забеременеть. Отметим, что у модели на протяжении семи лет отсутствовала менструация.

24-летняя модель в своих социальных сетях опубликовала видео, на котором сообщила о своей беременности.

Модель Victoria's Secret Роми Стрейд
Модель Victoria's Secret Роми Стрейд
Фото: instagram.com/romeestrijd

"У нас будет ребенок. Я была просто убита горем, потому что стать мамой и завести семью с Лоренсом — моя самая главная мечта. И вот мне сказали, что с естественной беременностью будут трудности. Тогда я стала изучать свой диагноз и пришла к выводу, что мой случай нетипичный", – написала 24-летняя модель на своей странице в Instagram.

Как рассказывает Роми, для того, чтобы забеременеть, она изменила свой образ жизни – без стрессов и напряжений. Модель стала меньше путешествовать по миру, чтобы наладить биоритмы, а также перестала соблюдать строгую диету, выполнять слишком изнурительные тренировки.

Также модель Victoria's Secret принимала "натуральные добавки" и прошла курс акупунктуры. В ноябре прошлого года месячные у нее восстановились: "Я пришла к выводу, что нужно уменьшить нагрузку на тренировках и их интенсивность, перестать урезать свой рацион, чаще отдыхать и бережнее относиться к себе. Также попробовала натуральные добавки. А еще стала больше времени проводить с семьей в Нидерландах, потому что я очень семейный человек. В итоге у меня нормализовался цикл".

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Напомним, что звезда культового сериала "Игра престолов" Софи Тернер беременна первенцем.

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