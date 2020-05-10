Эксклюзив

Воспоминания Маши Ефросининой из детства: "Решение мамы стало моим билетом в столичную жизнь"

Телеведущая приняла участие в спецпроекте Сегодня.Lifestyle ко Дню матери

10 мая в Украине и мире отмечается трогательный праздник – День матери. К этому особенному дню Сегодня.Lifestyle подготовили эксклюзивный спецпроект о силе веры мамы в своего ребенка, наполненный чувствами, переживаниями и глубокими эмоциями.

МАМА – первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мамы поддерживают наш выбор поступать в театральный вместо юридического, сидят в первом ряду на трибунах и болеют за нас во время спортивных соревнований, закрывают глаза на низкие оценки по математике, понимая, что в ее ребенке растет будущий артист!

Украинские актеры, телеведущие, спортсмены и певцы поделились своей историей о том, как мама повлияла на их выбор в жизни, как помогла с ним определиться, как поддержала решение и воплотила детскую мечту в реальность.

Маша Ефросинина

Ведущая Маша Ефросинина Фото: Facebook-страница Маши Ефросининой

Популярная телеведущая Маша Ефросинина с нежностью вспоминает, как благодаря маме начала изучать английский язык, после чего ей легко удалось поступить в престижный университет. Мама Людмила всегда прислушивалась к желаниям будущей звезды – художественная гимнастика, балет и другие увлечения. А если девочке становилось скучно, женщина никогда не ругала дочь, а только поддерживала.

"Сколько я себя помню, когда еще жили на севере в Магадане и я ходила в детский сад, мама всегда говорила: "Главное – распознать свои желания и интересы. Мы сделаем все, чтобы их попробовать", – вспоминает Маша. Именно такая позиция мамы украинской телеведущей стала жизненным кредо ее дочки.

"Я попробовала все, что только могут попробовать девочки – увлекалась, теряла интерес. Мама брала за руку и мы шли туда, куда мне хотелось. Может быть, это и есть залог того, что сегодня я очень хорошо понимаю, чего хочу и как. У меня нет внутренних ограничений, чтобы мечтать и хотеть большего", – откровенно признается телеведущая.

Мария Ефросинина с мамой Людмилой Фото: Сегодня, instagram.com/mashaefrosinina

По словам Маши, когда она училась в 5 классе, мама вместе с папой приняли важное решение вопреки советской система и отсутствию денег. И кто знает, возможно, если бы не этот выбор – у телеведущей был бы совсем другой билет в будущее.

"В моем еще советском детстве, когда я была в 5 классе, учитель по английскому языку предложила моим родителям запрещенное в то время репетиторство. Мои родители жили достаточно скромно и репетиторство в их планы точно не входило, мама тогда сказала папе: "Саша, это надо делать и включить в наш семейный бюджет! Если человек готов так рисковать своей работой, чтобы заниматься с нашей девочкой и развивать талант, мы не можем на это просто закрыть глаза или запретить", – рассказывает телеведущая.

"Прими мама в тот день другое решение, лишив меня репетиторства, возможно, моя жизнь сложилась совсем по-другому. Ее не волновало, перегорю ли я снова, как это было с гимнастикой, захочу ли я этим вообще заниматься через два-три года, а может, я вообще захочу стать экономистом. Ничто это она тогда не брала в счет, а приняла решение, которое в итоге стало моим билетом в большую столичную жизнь", – с благодарностью вспоминает Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина с сестрой, дочкой и мамой Фото: пресс-служба

Спасибо, мама!

"Если бы не ты... МАМА" – спецпроект о силе веры мамы в своего ребенка и как порой именно она заставляет достигать нас тех высот, о которых даже боялись мечтать.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться