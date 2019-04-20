Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Восторг! Соня Плакидюк удивила кардинальной сменой имиджа

Звезда "Топ-модели по-украински" Соня Плакидюк похвасталась новым образом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
Соня Плакидюк удивила кардинальной сменой имиджа
Соня Плакидюк удивила кардинальной сменой имиджа

Известный украинский фотограф Соня Плакидюк, которая рассказала, почему откладывает свадьбу с Ричардом Горном, умеет удивлять публику своим утонченным и уникальным стилем. Недавно звезда проекта "Топ-модель по-украински" похвасталась сменой имиджа. Соответствующие фото ведущая опубликовала в Instagram.

Публикация от Sonia Plakidyuk (@moi_sofism)

На снимках звездный фотограф предстала с короткими, но по-прежнему огненно-рыжими, волосами и густой челкой в стиле 70-х. "Хочу, чтоб дети показывали внукам фотки с 2019-го и приговаривали: "А мамка-то наша была модницей", – подписала пост Соня.

Публикация от Sonia Plakidyuk (@moi_sofism)

Плакидюк также добавила, что для нее наступило время безумных экспериментов. "Цього року Вашій шановній киці-мациці стукнуло 30 і буквально в одну мить до голови доскочило розуміння, що це — найкращий час для шалених експериментів та повсякденного виходу із зони комфорту Золоте поєднання вже чималої кількості досвіду із ще не зовсім обвислими цицюнями дають змогу експериментувати із зовнішністю з натхненням, та не без виваженого раціо", – рассказала Соня в Instagram.

Напомним, что ранее известный украинский хореограф Ричард Горн сделал предложение Соне Плакидюк, с которой они познакомились на проекте "Топ-модель по-украински". Случилось это в студии шоу "Сюрприз, сюрприз!", куда Соня была приглашена как гостья, чтобы, якобы, исполнить мечту ее поклонницы. Но в итоге в центре сюрприза оказалась сама Плакидюк.

О самых неудачных предложениях руки и сердца смотрите в нашем видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Просто душка! Джейсон Момоа кардинально сменил имидж Леонардо Ди Каприо поделился снимком украинского фотографа MELOVIN шокировал поклонников сменой имиджа
имидж фотограф Соня Плакидюк Топ-модель по-украински
Реклама

Новости партнеров

Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной
Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной
Как предсказать развод по свадебным снимкам: 8 наблюдений
Как предсказать развод по свадебным снимкам: 8 наблюдений
Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без девушки
Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без девушки

Популярные статьи

Сегодня, 15:41Fun

Погода на Вербное воскресенье 2019: прогноз и главные приметы

Сегодня, 12:52Fun

Вербное воскресенье 2019 года: дата и главные традиции праздника

Сегодня, 12:35Техно

К Земле приблизился астероид огромных размеров

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на сегодня: Раков ожидают перемены в жизни, а Весам стоит уделить время себе

Вчера, 16:15Fun

Чистый четверг: приметы праздника

Вчера, 12:31Шоу-бизнес

Каменских в полупрозрачном платье на красной дорожке премии "Золота Жар-птиця"

Вчера, 11:04Шоу-бизнес

Супруг показал Викторию Бекхэм без макияжа: впечатляющее фото

Вчера, 07:03Fun

В дешевом кольце нашли секрет на 709 тысяч гривен

Вчера, 05:42Психология

Гороскоп на сегодня: Козерогам важно не лениться, а Рыбам – не ввязываться в авантюры

18 апреляПсихология

Весы получат приятное известие, а Близнецам придется брать инициативу в свои руки

18 апреляFun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

18 апреляFun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

18 апреляПсихология

Как помочь себе при эмоциональном выгорании и переутомлении: ответ психолога

18 апреляТехно

Во Вселенной обнаружили двойника Земли

18 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Рыбам не стоит ссориться с коллегами, а Львам – переоценивать возможности

17 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Рыбы оглянутся в прошлое, а Девы одолеют свои страхи

Новости партнеров

Тина Кароль оголила бедра и
Тина Кароль оголила бедра и "показала" грудь в откровенном наряде
Кристина Орбакайте вызвала зависть у россиян
Кристина Орбакайте вызвала зависть у россиян
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Салат «Сельдь под шубой» по-новому
Салат «Сельдь под шубой» по-новому
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
Наталья Бондарчук: страдала и винила отца, пока не узнала правду
Наталья Бондарчук: страдала и винила отца, пока не узнала правду
10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке
10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать