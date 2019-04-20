Восторг! Соня Плакидюк удивила кардинальной сменой имиджа

Звезда "Топ-модели по-украински" Соня Плакидюк похвасталась новым образом

Соня Плакидюк удивила кардинальной сменой имиджа

Известный украинский фотограф Соня Плакидюк, которая рассказала, почему откладывает свадьбу с Ричардом Горном, умеет удивлять публику своим утонченным и уникальным стилем. Недавно звезда проекта "Топ-модель по-украински" похвасталась сменой имиджа. Соответствующие фото ведущая опубликовала в Instagram.

На снимках звездный фотограф предстала с короткими, но по-прежнему огненно-рыжими, волосами и густой челкой в стиле 70-х. "Хочу, чтоб дети показывали внукам фотки с 2019-го и приговаривали: "А мамка-то наша была модницей", – подписала пост Соня.

Плакидюк также добавила, что для нее наступило время безумных экспериментов. "Цього року Вашій шановній киці-мациці стукнуло 30 і буквально в одну мить до голови доскочило розуміння, що це — найкращий час для шалених експериментів та повсякденного виходу із зони комфорту Золоте поєднання вже чималої кількості досвіду із ще не зовсім обвислими цицюнями дають змогу експериментувати із зовнішністю з натхненням, та не без виваженого раціо", – рассказала Соня в Instagram.

Напомним, что ранее известный украинский хореограф Ричард Горн сделал предложение Соне Плакидюк, с которой они познакомились на проекте "Топ-модель по-украински". Случилось это в студии шоу "Сюрприз, сюрприз!", куда Соня была приглашена как гостья, чтобы, якобы, исполнить мечту ее поклонницы. Но в итоге в центре сюрприза оказалась сама Плакидюк.

О самых неудачных предложениях руки и сердца смотрите в нашем видео:

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