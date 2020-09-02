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Вот это мощь: 73-летний Арнольд Шварценеггер показал, как занимается на тренажере – видео

Сегодня, 11:00

Шварценеггер поделился любимым упражнением

Знаменитый американский актер, культурист и политик Арнольд Шварценеггер продемонстрировал подписчикам в Instagram свою силу, которую он не утерял с годами.

Арнольд опубликовал видео, на котором он поднимает Т-образную штангу. Это упражнение укрепляет мышцы спины.

"Старый, но не постаревший. Тяга Т-образной штанги – одно из моих любимых упражнений. Вот вам мотивация", – написал Арнольд.

INSTAGRAM

В комментариях подписчики Арнольда засыпали актера комплиментами и восхитились его физической формой: "Вот это мощь", "Мне нужен личный тренер, у вас есть свободное время?", "Арни еще может", "Супер, так держать".

Один из подписчиков также предостерег Шварценеггера: "Арнольд, не забывайте, как правильно делать это упражнение, ведь спина у вас только одна, а новую, как автозапчасти, не купишь".

Арнольду Шварценеггеру совсем недавно исполнилось 73 года. Мы делали подборку интересных фактов из биографии и правил жизни "железного Арни". Кроме этого, в начале августа, Шварценеггер стал дедушкой. Дочь Арнольда Кэтрин родила первенца от своего мужа, актера Криса Прэтта.

Более подробно о том, что Арнольд Шварценеггер стал дедушкой смотрите в видеосюжете:

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