Вот это ноги: Джиджи Хадид сфотографировалась у бассейна

Модель покорила поклонников стройной фигурой

Джиджи Хадид Фото: instagram.com/gigihadid

23-летняя супермодель Джиджи Хадид опубликовала солнечное фото прямиком из Калифорнии. Сейчас звезда отдыхает и радуется теплой погоде в компании друзей. На своей странице в Instagram Хадид разместила снимок, на котором она позирует в купальнике с полотенцем в руке. И хотя солнце светит прямо в объектив, на снимке четко видно стройную, спортивную фигуру Джиджи.

"Твои ноги длиннее моей жизни", "Вот это фигура", "Такая красотка", "Очень красивая!", "Ты была рождена стать ангелом", "Твоя красота убивает меня"!

Джиджи Хадид Фото: instagram.com/gigihadid

Напомним, знаменитая американская модель Джиджи Хадид порадовала подписчиков милыми архивными снимками. На фото 2003 года девочке всего 7 лет. На снимке Джиджи в зоопарке гладит белую лошадь и радостно улыбается.

Ранее Джиджи Хадид посетила выставку "Сила женщин в разнообразии" в абсолютно закрытом комбинезоне голубого цвета от британского бренда Emilia Wickstead с удлиненной горловиной, которая создавала эффект шарфа. К слову, комбинезон - главный тренд 2019 года, так что юная манекенщица уж точно следит за модными новинками.

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