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Вот это поворот: Сергей Соседов назвал песню Софии Ротару "шлаком"

Соседов жестко раскритиковал песню Софии Ротару и заявил, что она всегда поет под фонограмму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:09
Сергей Соседов
Сергей Соседов
Фото: instagram.com/expressnovosti

Популярный музыкальный критик Сергей Соседов жестко высказался о творчестве Софии Ротару, которая возобновила концертную деятельность. На днях певица выступила в качестве хедлайнера на украинском фестивале Atlas Weekend

София Ротару оставила особняк в Крыму. Детали в сюжете:

Сергей Соседов убежден, что звездный час таких артисток, как Алла Пугачева и София Ротару, давно прошел. Более того, критик заявил, что Ротару всегда работала под фонограмму, а теперь тем более будет это делать в силу возраста. Об этом Соседов рассказал изданию "Собеседник".

"Песни Сони Ротару, как и Пугачевой, уже давно спеты. Сказать им публике больше нечего. Но если у нее есть силы, Соня здорова и может передвигаться, то почему бы не спеть? Конечно, это будут выступления под фонограмму. Соня Ротару всегда под нее работала. Неужели вы думаете, что в свои 72 года она запоет ни с того ни с сего живьем? Живого пения от Сони Ротару ожидать просто смешно. Такого быть не может: нельзя повернуть время вспять. Я в это не верю. У нее проблемы с легкими начались еще в 70-х годах. Говорили даже о туберкулезе. Поэтому она и живет в Крыму: там для нее идеальный климат. Во всех остальных местах ей тяжело дышать", – комментирует Соседов. 

София Ротару
София Ротару
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Кроме того, стало известно, что София Ротару записала новую песню, которую собирается представить в Сочи. По поводу композиции Соседов тоже высказался достаточно жестко.

"Думаю, что это будет очередная шлаковая песня. У Сони в последние годы появилось полно муторных песен, как "Океан любви". Я их не слушаю: они неинтересные. Это не песни, а ерунда. Неталантливо, немузыкально, нехитово – чушь собачья, как я люблю говорить", – заявил критик.

Ранее мы также писали, кто будет выступать на Atlas Weekend 13 июля, и поделились расписанием.

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