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Вот это поворот! Экс-жена Потапа призналась в любви лидеру Rammstein

Ирина Горовая удивила фанатов неожиданной новостью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:26
Ирина Горовая
Ирина Горовая
Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Экс-жена и партнер по бизнесу украинского рэпера Потапа Ирина Горовая обескуражила поклонников неожиданной новостью. Кажется, певица влюбилась! Только недавно украинский продюсер публично демонстрировала свои отношения с молодым человеком на свадьбе Потапа и Насти Каменских, а уже признается в чувствах другому.

Солист Rammstein сломал челюсть поклоннику. Детали в видео: 

На своей странице в Instagram Горовая не только опубликовала совместное фото с солистом популярной группы Rammstein Тиллем Линдеманном, но и публично призналась, что влюблена в него. Романтический снимок с певцом был сделан в Баку во время российского музыкального фестиваля "Жара". 

Ирина Горовая с Тиллем Линдеманном
Ирина Горовая с Тиллем Линдеманном
Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Подписчики до конца не понимают, это шутка или у продюсера действительно закрутился роман с Тиллем Линдеманном. Отметим, что два года назад именно на этом фестивале солист Rammstein познакомился с украинской певицей Светланой Лободой. После чего в прессе появились слухи о их романе. 

Также многие считают, что Светлана Лобода назвала дочь в честь солиста группы Rammstein – Тилля Линдеманна, которому также приписывают отцовство. Однако пара данную информацию не подтверждает, но и не опровергает. 

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шоу-бизнес Rammstein ирина горовая Тилль Линдеманн
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