Вот это шок! Анита Луценко показала, как выглядела семь лет назад

Известный фитнес-тренер шокировала внешним видом своих фолловеров

Анита Луценко показала, как выглядела семь лет назад Фото: пресс-служба СТБ

Фитнес-тренер Анита Луценко, которая призналась, можно ли есть на ночь, показала, как выглядела семь лет назад. Архивный снимок, опубликованный в Instagram звезды "Зважені та щасливі" очень удивил поклонников Луценко.

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Так, на страницы Аниты в социальной сети появилось фото, где она держит на руках серого кота. Волосы Аниты выкрашены в темный оттенок и подстрижены коротко.

27 Июл 2019 в 12:14 PDT INSTAGRAM (@anitasporty)

"Нет! Ну это невыносимо. Чтоб ты Фейсбук со своими напоминаниями был здоров (7 лет назад). Слава Богу я не сделала в жизни: 2 родимки на щеке как татуаж, не проколола нос, пупок и нет тату на теле бабочки как я хотела. Не знаю как так вышло, но сейчас я безумно этому рада!!!", – написала в посте звездный тренер.

Фолловеры Аниты Луценко удивились ее прежнему виду и написали, что на снимке ее совсем не узнать: "Совершенно другой человек", "Странно , что на фото семь лет назад вы взрослее чем сейчас", "Анита!!! Не пугай!!! Я чуть с качели не упала!!! Сегодня выглядишь свежо и молодо!!!!", "Аніточко,наче не сім років назад, а ви – через 27 років в майбутньому".

Напомним, что недавно Анита Луценко рассказала о возвращении в проект "Зважені та щасливі".

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