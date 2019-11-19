Война с прессой продолжается: Меган Маркл подала в суд новый иск

Супруга принца Гарри снова подняла тему отношений с отцом

Меган Маркл Фото: Getty Images

Разбирательства с британской прессой у герцогов Сассекских продолжаются. Супруга принца Гарри Меган Маркл обратилась в суд с новым иском против компании Associated Newspapers (DMG Media), в котором обвинила журналистов в распространении сплетен и искривлении информации.

Более детально о судебном иске принца Гарри и Меган Маркл смотрите в видео:

Отметим, что во время пребывания в Африке супруги официально заявили о начале борьбе с прессой, которая оклеветала их семью. Как сообщает издание People, новый судебный иск касается частного письма Меган Маркл к отцу Томасу, который был отредактирован специально для демонстрации ее негативных отношений с ним. Также экс-актриса решила обжаловать еще один слух – приглашение ее матери Дории Регланд на предродовую вечеринку в Нью-Йорке. Маркл отрицает этот факт и объясняет, что мать действительно не присутствовала на baby shower из-за работы.

Также герцогиня считает ложной статью в издании об их ремонте. Тогда в СМИ заявляли, что у супругов есть медная ванна за 6,5 тысячи долларов, а также звукоизоляция от шума самолета за 650 тысяч долларов, студия йоги, теннисный корт и помещения для гостей. В документах, которые предоставила Меган, указано, что ничего из данного перечня у них нет.

Напомним, Меган Маркл показала фото из личного архива, которое было сделано до знакомства с принцем Гарри. Снимки были сделаны еще в 2014 году во время турне, в которое экс-актриса отправилась с председателем Объединенного комитета начальников штабов.

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