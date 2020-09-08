Возле суда с Ефремовым двое парней проводили сеансы "черной магии": видео

Они пытались сжечь чучело адвоката потерпевших Александра Добровинского

Сегодня, 8 сентября, актера Михала Ефремова признали виновным в смертельном ДТП, которое произошло в июне этого года в Москве. Пока Ефремов слушает приговор, возле здания Пресненского суда были задержаны двое парней, проводившие "сеансы черной магии", сообщает Telegram-канал Mash.

"У Пресненского суда задержали "черного мага", который колдовал над фотографиями Ефремова и Добровинского", – говорится в публикации канала.

На видеоролике видно, как два молодых человека расстелили полотно перед зданием суда, на котором разложили различные принадлежности, включая деревянные колья, кресты, череп животного, а также – фото Михаила Ефремова и адвоката потерпевших Александра Добровинского.

Возле суда, где Ефремов слушает приговор, задержали парней, которые "колдовали" над фото актера и адвоката потерпевших Видео: Mash

Парни были немедленно задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Также сообщается, что молодые люди пытались сжечь чучело с фото Александра Добровинского перед зданием суда, передает ТАСС.

Одним из задержанных оказался Никита Турчин, участник российской "Битвы экстрасенсов".

Напомним, 8 июня 2020 года актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. В аварии погиб мужчина, в машину которого врезался актер. Актеру грозит 11 лет колонии строго режима.

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