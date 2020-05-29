Возлюбленная Илона Маска выставила на продажу часть своей души: известна цена

Певица Граймс предлагает контракт за 10 миллионов долларов

Возлюбленная основателя SpaceX и Tesla Илона Маска Граймс, которая 4 мая родила миллиардеру шестого сына, выставила на продажу часть своей души. И это не шутка! 32-летняя певица объявила о скором открытии своей первой арт-выставки в Лос-Анджелесе.

Илон Маск и Граймс Фото: Getty Images

Избранница Маска рассказала агентству Bloomberg, что ее работы на выставке Selling Out можно будет посмотреть в режиме онлайн. Все желающие смогут увидеть рисунки, наброски, скетчи и фотографии, над которыми звезда работала последние 10 лет. Но самым ценным экспонатом выставки станет контракт на владение душой Граймс.

Более подробно о рождении шестого сына Илона Маска смотрите в сюжете:

Он будет продаваться в качестве приложения к картине стоимостью 10 миллионов долларов. Официальный документ подтверждает право на владение определенным процентом души певицы. Такую цену она установила специально, ведь понимает, что за эту сумму ее никто не купит.

"Чем глубже мы погружались в работу над контрактом, тем более философским он становился. Также я по-настоящему хотела арт-коллаборацию со своим юристом. Идея фантастического искусства в форме юридических документов кажется мне весьма захватывающей", – рассказала о своей задумке Граймс.

Напомним, что Илон Маск и певица Граймс обошли закон Калифорнии и зарегистрировали необычное имя новорожденного сына. Как теперь зовут шестого ребенка основателя Tesla и SpaceX, узнайте в нашем материале.

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