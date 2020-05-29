Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Возлюбленная Илона Маска выставила на продажу часть своей души: известна цена

Сегодня, 18:32

Певица Граймс предлагает контракт за 10 миллионов долларов

Возлюбленная основателя SpaceX и Tesla Илона Маска Граймс, которая 4 мая родила миллиардеру шестого сына, выставила на продажу часть своей души. И это не шутка! 32-летняя певица объявила о скором открытии своей первой арт-выставки в Лос-Анджелесе.

Илон Маск и Граймс
Илон Маск и Граймс
Фото: Getty Images

Избранница Маска рассказала агентству Bloomberg, что ее работы на выставке Selling Out можно будет посмотреть в режиме онлайн. Все желающие смогут увидеть рисунки, наброски, скетчи и фотографии, над которыми звезда работала последние 10 лет. Но самым ценным экспонатом выставки станет контракт на владение душой Граймс.

Более подробно о рождении шестого сына Илона Маска смотрите в сюжете:

Он будет продаваться в качестве приложения к картине стоимостью 10 миллионов долларов. Официальный документ подтверждает право на владение определенным процентом души певицы. Такую цену она установила специально, ведь понимает, что за эту сумму ее никто не купит.

Читайте также:
Счастливый отец: видео Илона Маска с новорожденным сыном покорило Сеть

"Чем глубже мы погружались в работу над контрактом, тем более философским он становился. Также я по-настоящему хотела арт-коллаборацию со своим юристом. Идея фантастического искусства в форме юридических документов кажется мне весьма захватывающей", – рассказала о своей задумке Граймс.

Напомним, что Илон Маск и певица Граймс обошли закон Калифорнии и зарегистрировали необычное имя новорожденного сына. Как теперь зовут шестого ребенка основателя Tesla и SpaceX, узнайте в нашем материале.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Обошел закон: Илон Маск сменил необычное имя новорожденного сына Номер Илона Маска случайно попал к 25-летней актрисе: теперь о тайнах миллиардера знают все Карантинный стиль: 72-летняя мама Илона Маска позировала в экстравагантном образе со шваброй в руках
Tesla Илон Маск SpaceX Граймс
Реклама

Новости партнеров

Как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд
Как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд
Невестка Пугачевой поразила красотой во время отдыха с мужем
Невестка Пугачевой поразила красотой во время отдыха с мужем
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Милла Йовович поделилась интимным селфи со своей дочерью
Милла Йовович поделилась интимным селфи со своей дочерью

Популярные статьи

Вчера, 17:07Travel

Куда поехать в Карпаты: интересные курорты для отдыха

Вчера, 14:09Fun

28 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 12:38Fun

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

Вчера, 11:14Events

Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:31Шоу-бизнес

Кайли Миноуг – 52: драматическая история жизни австралийской певицы

Вчера, 10:28Fun

С праздником Вознесения Господня: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

Вчера, 08:08Техно

Xiaomi наводнила рынок телевизорами-гигантами по смешной цене

Вчера, 08:03Шоу-бизнес

Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями

Вчера, 05:30Events

С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления

27 маяFun

Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

27 маяСтиль

Дождь стилю не помеха: как выглядеть модно в плохую погоду

27 маяАфиша

Надя Дорофеева впервые после распада "Время и Стекло" записала новый трек с другом детства

27 маяFun

27 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

27 маяШоу-бизнес

Известной украинской певице сделали операцию: фото из больницы

27 маяFun

"Я все знаю": жених разыграл невесту и случайно узнал, что у нее есть любовник

27 маяFun

Это не женщина: разгадан секрет известной статуи Девы Марии, фото

Новости партнеров

Доктор Комаровский назвал худшее средство для больного сердца
Доктор Комаровский назвал худшее средство для больного сердца
Козловский рассказал о конфликте с Кондратюком
Козловский рассказал о конфликте с Кондратюком
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Жіночий одяг, який бісить чоловіків. Топ-10 від Андре Тана
Жіночий одяг, який бісить чоловіків. Топ-10 від Андре Тана
Названы самые обидчивые знаки Зодиака
Названы самые обидчивые знаки Зодиака
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Ніжно та соковито: рецепти найсмачнішого Жульєну
Ніжно та соковито: рецепти найсмачнішого Жульєну
Драма в сім'ї Кравець з
Драма в сім'ї Кравець з "Квартал 95": що сталося?

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять