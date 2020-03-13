Возлюбленная Киану Ривза впервые прокомментировала отношения с актером

47-летняя художница дала откровенное интервью

Канадский актер Киану Ривз, который много лет находился в статусе "грустного холостяка", наконец-то обрел счастье. Несколько месяцев назад знаменитость осуществил первый публичный выход со своей возлюбленной – 47-летней американской художницей Александрой Грант. Как позже выяснилось, звезды встречаются уже давно, просто не афишировали отношения.

Впервые избранница звезды решилась прокомментировать свои романтические отношения с Киану. Художница весьма скептически относится к своей внешности и отшучивается по этому поводу.

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"У меня седые волосы и рост 184 см. Поэтому, если говорить о соответствии идеалам... Если бы я хотела выглядеть как Ким Кардашьян, мне пришлось бы сделать операцию, чтобы укоротить ноги", – заявила Александра изданию Vogue.

Александра Грант и Киану Ривз Фото: Getty Images

Известно, что на данный момент она вместе с Киану управляет делами издательства X Artists ' Books. В 2011 году они выпустили свою первую книгу "Ода счастью" – ироничное руководство по выходу из депрессии, в котором текст Ривза проиллюстрирован рисунками Грант.

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"Книга была моим сюрпризом для Киану, задумывалась как личный подарок. Все наши друзья, сидевшие в комнате, захихикали, когда я подарила ему экземпляр. Они сказали: "Пожалуйста, опубликуйте это!". Так мы попали в издательский бизнес", – рассказывает избранница актера в интервью.

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Несмотря на откровенное интервью, Грант не решилась объявить, стоит ли ожидать будущего брака влюбленных. Художница заявила, что не может существовать без отношений: "Любовь на всех уровнях очень важна для меня как для личности. Я не верю, что изоляция – это выход. Есть моменты в жизни, когда уединение необходимо для меня как для художника, но при этом я очень ценю опыт отношений".

Напомним, что близкая подруга художницы удивила заявлением о том, что Киану Ривз с Александрой Грант завел роман много лет назад.

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