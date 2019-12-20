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"Возможно, чувства есть": Слава Каминская о нежном поцелуе с экс-супругом

Певица прокомментировала нашумевшие фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:53
Слава и Эдгар Каминские
Слава и Эдгар Каминские
Фото: Instagram.com

На днях в интернет попал снимок, на котором участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская и ее бывший супруг Эдгар Каминский нежно целуются на публике. Фото было сделано во время детского праздника – дня рождения их сына Леона и дочки Лауры.

Смотрите также полное интервью с Эдгаром Каминским:

Сама же артистка спустя несколько дней после публикации фото прокомментировала его на своей странице в Instagram. Она заявила, что у каждого своя жизнь и, возможно, даже есть чувства, но в первую очередь они остаются родителями общих детей.

"Я знаю, вы хотите обсудить! Мы родители своих детей! Да, чувства, возможно, есть! Но у каждого своя жизнь!" – написала Слава Каминская, опубликовав тот самый снимок, на котором они целуются с бывшим супругом.

Отметим, что бракоразводный процесс сопровождался взаимными обвинениями и ссорами. Певица заявляла, что не хотела развода, а хирург и вовсе признался, что успел завести новые отношения и возвращаться к бывшей супруге не собирается.

Напомним, ранее Эдгар Каминский признался, есть ли у него новые отношения, а также назвал причину развода со Славой.

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