Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Возможно влияние посторонних веществ": появились подробности о смерти Децла

Была проведена судебно-медицинская экспертиза

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:59
Децл Фото: Getty
Децл
Фото: Getty

В воскресенье, 3 января, всех потрясла новость о смерти 35-летнего российского рэпера Децла (настоящее имя – Кирилл Толмацкий). Артист выступал в одном из заведений Ижевска, именно там, после концерта Децл и скончался. О смерти на своей странице в Facebook сообщил отец Крилилла – Александр Толмацкий.

Как сообщает агентство ФАН, была проведена судебно-медицинская экспертиза с целью выяснить причины смерти 35-летнего рэпера Кирилла Толмацкого. По информации источника четкой картины экспертиза не дала, поэтому на данный момент предварительная причина произошедшего — сердечная патология.

Децл Фото: instagram.com/thegammaone

Известно, что пока не будет проведен полный анализ, причину смерти выяснить невозможно. Предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией. Но при этом экспертиза показала, что выраженных болезненных изменений нет. По словам источника, врачи утверждают, что это точно не инфаркт миокарда или кровоизлияние в мозг. Не исключено влияние на сердечную деятельность посторонних веществ.

Версия кажется более вероятной после заявления одного из свидетелей произошедшего после концерта. Как сообщает News.ru, следователи допросили мужчину, на празднование дня рождения которого в Ижевске был приглашен Кирилл Толмацкий. Он признался, что Децл ничего не ел, выпил кофе и выпил 50 граммов коньяка. По одной из версий, Толмацкий мог скончаться из-за употребления наркотических средств плохого качества, которые принес с собой один из гостей мероприятия. 

Ранее мы сообщали, как жена и мать отреагировали на смерть Децла.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Памяти Децла: факты о рэпере и его лучшие хиты Реакция коллег на смерть Децла: Шнуров написал стих, а Тимати вспомнил прошлое Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла
Децл
Реклама

Новости партнеров

Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Стало известно, почему закрывается шоу
Стало известно, почему закрывается шоу "Караоке на майдані"
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет

Популярные статьи

Сегодня, 16:50Fun

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 15:06Психология

Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

Сегодня, 12:25Афиша

Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4"

Вчера, 21:48Шоу-бизнес

Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

Вчера, 20:53Шоу-бизнес

Смерть рэпера Децла: появились новые подробности

Вчера, 17:35Шоу-бизнес

Памяти Децла: факты о рэпере и его лучшие хиты

Вчера, 17:18Шоу-бизнес

Реакция коллег на смерть Децла: Шнуров написал стих, а Тимати вспомнил прошлое

Вчера, 15:49Шоу-бизнес

Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет

Вчера, 14:05Шоу-бизнес

Как мать и жена Децла отреагировали на его смерть

Вчера, 10:39Психология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Лев

Вчера, 09:56Шоу-бизнес

Умер знаменитый рэпер Децл

Вчера, 05:11Психология

Гороскоп на неделю: у Стрельцов звездный час популярности, а Рыбам нужно уединиться

2 февраляШоу-бизнес

Названы имена специальных гостей "британского Оскара"

2 февраляПсихология

Как определить, готов ли ваш ребенок к первому классу

2 февраляТехно

Телескоп "Хаббл" сделал неожиданное открытие: видео

2 февраляАфиша

Пляжный календарь: к какому морю в какой сезон стоит ехать

Новости партнеров

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II
Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II
Пытались реанимировать Децла в курилке: фото уже в Сети
Пытались реанимировать Децла в курилке: фото уже в Сети
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
Очевидец рассказал о последних минутах жизни Децла
Очевидец рассказал о последних минутах жизни Децла
Пышногрудая пассия Кевина Дюрэнта
Пышногрудая пассия Кевина Дюрэнта
Разные спальни с мужем, боязнь постареть: страхи и фобии Орловой
Разные спальни с мужем, боязнь постареть: страхи и фобии Орловой
Алла Пугачева удивила сеть фото с опальной украинской звездой
Алла Пугачева удивила сеть фото с опальной украинской звездой
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте