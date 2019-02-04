"Возможно влияние посторонних веществ": появились подробности о смерти Децла

Была проведена судебно-медицинская экспертиза

Децл Фото: Getty

В воскресенье, 3 января, всех потрясла новость о смерти 35-летнего российского рэпера Децла (настоящее имя – Кирилл Толмацкий). Артист выступал в одном из заведений Ижевска, именно там, после концерта Децл и скончался. О смерти на своей странице в Facebook сообщил отец Крилилла – Александр Толмацкий.

Как сообщает агентство ФАН, была проведена судебно-медицинская экспертиза с целью выяснить причины смерти 35-летнего рэпера Кирилла Толмацкого. По информации источника четкой картины экспертиза не дала, поэтому на данный момент предварительная причина произошедшего — сердечная патология.

Децл Фото: instagram.com/thegammaone

Известно, что пока не будет проведен полный анализ, причину смерти выяснить невозможно. Предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией. Но при этом экспертиза показала, что выраженных болезненных изменений нет. По словам источника, врачи утверждают, что это точно не инфаркт миокарда или кровоизлияние в мозг. Не исключено влияние на сердечную деятельность посторонних веществ.

Версия кажется более вероятной после заявления одного из свидетелей произошедшего после концерта. Как сообщает News.ru, следователи допросили мужчину, на празднование дня рождения которого в Ижевске был приглашен Кирилл Толмацкий. Он признался, что Децл ничего не ел, выпил кофе и выпил 50 граммов коньяка. По одной из версий, Толмацкий мог скончаться из-за употребления наркотических средств плохого качества, которые принес с собой один из гостей мероприятия.

Ранее мы сообщали, как жена и мать отреагировали на смерть Децла.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram