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"Впадала в неконтролируемую ярость": бывшая помощница обвинила Эмбер Херд в жестокости

Экс-супруга Джонни Деппа жестоко обращалась с работниками

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 08:02

Голливудская знаменитость Эмбер Херд, которая сейчас фигурирует в центре громкого развода с Джонни Деппом, снова попала в громкий скандал. Ее бывшая ассистентка Кейт Джеймс, которая работала у звезды в период с 2012 по 2015 год, выступила против актрисы с обвинениями.

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Кейт Джеймс заявила, что подвергалась психологическому насилию и оскорблениям, а работа на Эмбер Херд была настоящим кошмаром. Так, Кейт отметила, что актриса "часто кричала из-за сущих пустяков".

Эмбер Херд
Эмбер Херд
Фото: Getty Images

"Она впадала в неконтролируемую ярость, когда никто не мог спорить с ней, и даже если я пыталась дать объяснение, я думаю, она просто не слышала меня, потому что была так зла. Все, что шло не так, всегда было моей ошибкой. Я помню один случай, когда она пропустила стыковочный рейс на Рождество в 2012 году. Она буквально часами кричала и обзывала меня из-за этого, как будто это я устроила снегопад и сорвала полет", – удивила признанием Кейт журналистов издания The Blast.

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Ко всему, Кейт прокомментировала отношения между бывшими супругами – Эмбер Херд и Джонни Деппом: "Эмбер уже встречалась с Джонни, когда я начала на нее работать. Поначалу Эмбер не говорила мне, кто именно этот Джонни, и отзывалась о нем весьма пренебрежительно. Она сказала что-то вроде "ну я встречаюсь с одним стариком" и тому подобное. Затем она рассказала, что это Джонни Депп, и вскоре я встретила его лично. Меня сразу поразило, насколько тихим, умиротворенным, почти застенчивым человеком он был. Он был очень приятным в общении и вежливым при встрече со мной".

Напомним, недавно Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд рисовала синяки на себе, пытаясь выдать это за его побои.

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