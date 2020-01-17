"Впереди операция": Алла Мазур откровенно заговорила об онкологии и показала фото с больницы

Украинская телеведущая обратилась ко всем, кто недавно узнал о своем диагнозе

Алла Мазур Фото: Facebook

12 ноября известная украинская телеведущая Алла Мазур призналась, что у нее обнаружили злокачественную опухоль и первое время ей хотелось спрятаться от всех. Однако телеведущая выбрала другой путь – она откровенно делится с поклонниками деталями борьбы со страшным недугом и зазывает всех быть открытыми, принимать помощь близких.

Близкие подтвердили, что у Анастасии Заворотнюк онкология. Подробности в сюжете:

На своей странице в Facebook Алла Мазур рассказала о том, что пережила четыре химиотерапии. По ее словам, прогресс виден, но побочные эффекты дают о себе знать. Впереди ее ждет операция, а пока знаменитость не теряет позитивного настроя.

"Четвертая химия мне далась легче, чем предыдущие три, хоть сил еще немного. Побочные эффекты – традиционные, и это заметно по изменению прически. Но прогресс есть. Впереди еще несколько химиотерапий – и операция", – написала ведущая.

Ведущая прошла четыре химиотерапии Фото: Facebook

Также Мазур обратилась ко всем, кто недавно узнал о страшном диагнозе. Как считает телезвезда, самое главное – не паниковать и найти хорошего врача, которому можно доверять: "Не закрывайтесь в себе. Примите помощь близких и друзей. Если не прячешься от мира – это действительно упрощает жизнь. Если есть тревожный прогноз – не паниковать. Проверить его в нескольких местах. Ведь даже онкодиагноз у нас бывают ложными: сама тому свидетель. Если подтвердилось – не паниковать тем более! И не откладывать лечение: в надежде, что рассосется, или помогут нетрадиционные методы... Ищите врача, которому доверяете – и начинайте путь!".

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