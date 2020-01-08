"Впервые чувствую радость": Хайди Клум рассказала о браке с молодым супругом

Звезда счастлива, что у нее появился партнер

Хайди Клум и Том Каулитц Фото: Getty Images

Немецкая фотомодель Хайди Клум, которая решилась на серьезный шаг ради молодого супруга, рассказала подробности брака с 30-летним Томом Каулитцем.

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Отметим, что модель вышла замуж в августе 2019 года за участника группы Tokio Hotel Тома Каулитца, и до сих пор не скрывает свою радость. В одном из интервью для издания People 46-летняя звезда призналась, что никогда еще не была такой счастливой.

"Я просто стала по-настоящему счастливой. У меня впервые появился партнер, с которым я могу обсудить все и который разделяет со мной обязанности. Раньше я должна была справляться со всем сама. Я впервые чувствую радость от того, что у меня есть партнер. Он тоже воспринимает жизнь как игру, умеет наслаждаться моментом. Мы с ним очень похожи", – призналась Хайди Клум.

Отметим, что впервые к алтарю модель пошла в 1997 году. Тогда Хайди вышла замуж за стилиста Рика Пипино, с которым пробыла в браке до 2002-го. После первого развода звезде понадобилось несколько лет, чтобы найти вторую любовь. С певцом Seal Хайди Клум была замужем с 2005 до 2014-го.

Напомним, что недавно Хайди Клум поделилась откровенными фото с юности.

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