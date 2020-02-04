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Впервые! Новая возлюбленная Эдгара Каминского прокомментировала их роман

Ольга Богатая также показала романтичные кадры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00

Вскоре после развода со Славой из НЕАНГЕЛОВ Эдгар Каминский завел новые отношения. Избранницей пластического хирурга стала арт-директор и совладелица бренда Jean Gritsfeldt Ольга Богатая.

А недавно новая девушка Эдгара Каминского прокомментировала их отношения. Ольга Богатая не скрывает, что любит и любима. Более того, женщина призналась, что именно Эдгар сделал первый шаг в их отношениях.

"В моем случае Эдгар делал все как достойный настоящий мужчина. Он добивался меня, старался сделать все для того, чтобы наши отношения развивались. Поэтому он своего добился. И продолжает это делать каждый день", – рассказала Ольга.

Эдгар Каминский и Ольга Богатая
Эдгар Каминский и Ольга Богатая
Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

К слову, девушка уже успела наладить отношения с детьми своего возлюбленного – Леоном и Лаурой от брака с певицей Славой Каминской.

"У меня тоже сын, у нас трое деток, представляете? Мы вообще очень любим деток друг друга. Потому что семья – это самое главное", – считает она.

Более того, с матерью детей Эдгара Каминского Ольга тоже в хороших отношениях: "Вы знаете, прекрасно. Все замечательно. Это же мама деток и бывшая жена, поэтому у меня ко всей семье большое уважение".

Ранее мы также писали, Слава Каминская и Павел Вишняков подогрели слухи о романе.

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Эдгар Каминский Ольга Богатая
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