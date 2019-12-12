"Впервые рассказываю эту историю": Оля Полякова откровенно о своем отчиме и родном отце

Отец певицы учился на врача, но занимался музыкой

Оля Полякова Фото: facebook/polyakovamusic

Украинская певица Оля Поляковая впервые рассказала о своем детстве и о том, что ее воспитывал отчим. Об этом ранее не было известно. Оказывается, что мама певицы Светлана развелась с ее родным отцом и вышла замуж за дипломата.

Узнайте также, как тренируется Оля Полякова:

Артистка призналась, что музыкальный талант ей достался по наследству – от родного отца. Но мама Светлана развелась с ним и вышла замуж на дипломата, который впоследствии стал для Оли Поляковой отцом.

"Я не рассказывала эту историю никому... Отец был не родной, у меня был отчим. Мое детство прошло не с ним. Моя мама вышла замуж за отчима, когда я уже была не маленькой. Папа – музыкант, а отчим – дипломат. Родной отец познакомился с мамой в медицинском институте. Поскольку у меня семья врачей, он хотел заниматься музыкой, но его родители не приняли это и отправили учиться на медика. Именно от папы я взяла свой талант. Об этом, кстати, я тоже не рассказывала никому. Он очень хорошо пел и играл на всех музыкальных инструментах. Папу в итоге выгнали из института, поскольку он прогуливал пары, подрабатывая музыкантом на праздниках. Эти халтуры и погубили его, он стал выпивать", – рассказала Оля.

Оля Полякова с мамой Светланой Фото: instagram.com/polyakovamusic

По словам артистки, мама, выйдя замуж за консула, ездила с ним по миру и после последней поездки супруги обосновались в Москве, где до сих пор проживает Светлана.

"Мама давно живет в России, потому что отец (так артистка называет отчима, – Ред.) работал по всему миру. Когда он вернулся вместе с мамой из последней своей поездки – Уругвая, начал преподавать в Москве, поэтому они там и остались", – призналась певица.

Напомним, недавно Оля Полякова презентовала новый клип "Эй, секундочку".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.