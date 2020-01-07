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Впервые стала мамой: журналисты подозревают Камерон Диаз в обмане

Актриса не была беременной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:43
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Фото: Getty Images

На днях 47-летняя голливудская актриса Камерон Диаз впервые стала мамой. У нее родилась девочка по имени Реддикс Мэдден. Радостную новость сообщила сама актриса в своем микроблоге.

Узнайте всю правду о беременности Камерон Диаз:

Звезда "Ангелов Чарли" родила ребенка вместе со своим супругом Бенджи Мэдденом, с которым вступила в брак в 2015 году.

Однако американское издание The Sun пришло к выводу, что звезда не вынашивала и не рожала ребенка, а воспользовалась услугами суррогатной матери. Об этом свидетельствует ряд фото, которые попали в Сеть. На них Камерон Диаз запечатлена в черном топе и облегающих джинсах с высокой талией — без признаков беременности такого позднего срока – 8 месяца беременности.

Более того, никаких подробностей ее беременности артистка не раскрывала и сейчас заявила, что не собирается публиковать фото новорожденной дочери.

Напомним, ранее сообщалось, что Камерон Диаз беременна первенцем. Однако, подтверждения этим сообщениям не было.

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