Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Впервые в истории: Елизавета II нарушила королевский протокол

Сегодня, 08:01

Ее Величество совершила свой первый видеозвонок

Королева Великобритании Елизавета II в условиях пандемии коронавируса самоизолировалась вместе со своим супругом Филиппом в Виндзорском замке. По данным СМИ, Ее Величество не появится на публике до 2020 года. Несмотря на это, 94-летняя королева продолжает выполнять свои обязанности монарха.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Getty Images

Так, на днях Елизавета II совершила первый видеозвонок в Zoom, что стало историческим событием. Согласно протоколу, королева предпочитает общаться с человеком лично, не используя современных технологий, но ситуация в связи с пандемией изменила правила в королевской семье.

Фрагменты этого исторического события опубликовали на официальной странице Букингемского дворца в Instagram.

INSTAGRAM

Королева устроила конференцию, к которой присоединилась ее дочь Анна и британцы. Темой 45-минутной беседы стал коронавирус. Елизавета II пообщалась с руководителями волонтерских организаций, которые оказывают помощь инфицированным COVID-19, а также теми, чьи родственники едва не умерли из-за недуга.

Читайте также:
Королева Елизавета II отпраздновала день рождения: яркие фото

"Было интересно послушать все эти истории. Я поражена тем, как вы сумели все пережить. Рада, что смогла сегодня пообщаться с такими сильными людьми", – заявила Елизавета II после видеозвонка.

Напомним, что 2 июня Елизавета II отметила 67-летие со дня своей коронации. В честь годовщины Букингемский дворец опубликовал исторический снимок Ее Величества.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Муж Елизаветы II празднует 99-летие: удивительные факты из жизни принца Филиппа На сына Елизаветы II подают в суд из-за долгов: подробности скандала День рождения Елизаветы II: что мы знаем о британской королеве
Елизавета II королева монарх королевская семья
Реклама

Новости партнеров

Однодневное голодание: за это открытие дали Нобелевскую премию
Однодневное голодание: за это открытие дали Нобелевскую премию
Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно

Популярные статьи

Вчера, 11:30Events

День медика-2020 в Украине: когда празднуем

Вчера, 10:28Fun

Подружились: пес поиграл с дельфином на побережье в Крыму, видео

16 июняСтиль

Быть в тренде: какими цветами пополнить гардероб этим летом

16 июняСтиль

С чем носить кожаную юбку: идеи на каждый день с фото

16 июняWellness

Сколько воды нужно пить в день на самом деле

16 июняEvents

Выходные на День Конституции Украины-2020: как и сколько отдыхаем

16 июняFun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

16 июняTravel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

16 июняFun

Девушка во время ремонта нашла на обоях тайное послание: это совет от бывшего хозяина дома

16 июняFood

Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки

15 июняСтиль

Яркий летний педикюр: тренды и новинки этого сезона

15 июняFood

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

15 июняTravel

Куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры

15 июняTravel

Куда поехать в июле-августе 2020 за границу на море: список доступных стран

15 июняШоу-бизнес

15-летняя дочь Оли Поляковой попрощалась со школой: фото юной выпускницы

15 июняFun

Петров пост-2020: что нельзя делать и что можно есть

Новости партнеров

Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Дочки Поляковой и других звезд поразили внешностью
Дочки Поляковой и других звезд поразили внешностью
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Митяй з
Митяй з "Сватів" вразив дітьми-красенями
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Пикантное виде Королевой с экс-любовником Собчак ошарашило сеть
Пикантное виде Королевой с экс-любовником Собчак ошарашило сеть

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять