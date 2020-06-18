Впервые в истории: Елизавета II нарушила королевский протокол

Ее Величество совершила свой первый видеозвонок

Королева Великобритании Елизавета II в условиях пандемии коронавируса самоизолировалась вместе со своим супругом Филиппом в Виндзорском замке. По данным СМИ, Ее Величество не появится на публике до 2020 года. Несмотря на это, 94-летняя королева продолжает выполнять свои обязанности монарха.

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

Так, на днях Елизавета II совершила первый видеозвонок в Zoom, что стало историческим событием. Согласно протоколу, королева предпочитает общаться с человеком лично, не используя современных технологий, но ситуация в связи с пандемией изменила правила в королевской семье.

Фрагменты этого исторического события опубликовали на официальной странице Букингемского дворца в Instagram.

INSTAGRAM

Королева устроила конференцию, к которой присоединилась ее дочь Анна и британцы. Темой 45-минутной беседы стал коронавирус. Елизавета II пообщалась с руководителями волонтерских организаций, которые оказывают помощь инфицированным COVID-19, а также теми, чьи родственники едва не умерли из-за недуга.

"Было интересно послушать все эти истории. Я поражена тем, как вы сумели все пережить. Рада, что смогла сегодня пообщаться с такими сильными людьми", – заявила Елизавета II после видеозвонка.

Напомним, что 2 июня Елизавета II отметила 67-летие со дня своей коронации. В честь годовщины Букингемский дворец опубликовал исторический снимок Ее Величества.

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