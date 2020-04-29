Впервые за 10 лет: TARABAROVA заговорила о расставании с Владимиром Дантесом

Певица 10 лет не комментировала роман с певцом

Украинская певица TARABAROVA, которая одна из первых сняла новый клип в условиях карантина, впервые после расставания с артистом Владимиром Дантесом прокомментировала их отношения. Отметим, что Светлана сейчас вместе с мужем Алексеем воспитывает сына, а Дантес женился на Наде Дорофеевой. В прямом эфире, который прошел на официальной странице программы "Зірковий шлях" певица также поделилась тем, как проводит время на карантине вместе с семьей.

Украинские артисты расстались 10 лет назад и договаривались никогда не рассказывать об этом. Но Дантес не сдержался и признался: счастлив, что Светлана в какой-то момент ушла от него. Дружеских отношений экс-возлюбленные не поддерживают, а при встрече только здороваются.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Мы договорились с ним никогда никому не рассказывать – он взял и рассказал. Через 10 лет! Это же надо через 10 лет прилетело. Сейчас когда встречаемся, конечно здороваемся. Но не больше", – рассказала TARABAROVA.

TARABAROVA убегала от таксиста через всю улицу. Детали истории в сюжете:

Также во время интервью Светлана рассказала, что из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях им пришлось с семьей переехать в другое место: "Мы живем за городом. Именно там житомирское направления, где бушевал дым. И у нас даже в доме на первом этаже встаешь и дымка. Дышать нечем. У меня болела голова, плохое настроение, ребенок кашляла. И мы поняли, что надо бежать туда, где нет дыма".

TARABAROVA вместе с мужем Алексеем и сыном переехали в загородный комплекс под Днепр. Там семья сейчас и проводит время на самоизоляции.

Ранее Светлана Тарабарова поделилась воспоминаниями со школы.

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