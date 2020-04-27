Впервые за два года: Тина Кароль и Dan Balan на Голосі країни-10 устроили сюрприз

Премьера состоялась в суперфинале вокального шоу

В это воскресенье, 26 апреля, во время суперфинала юбилейного сезона шоу "Голос країни" Тина Кароль и Dan Balan спели вместе. Неожиданно для всех тренера вышли в прямой эфир из дома певицы. На дуэт пары, которой уже давно приписывают роман, поклонники ждали два года! Специально для финала "Голосу країни-10" молдавский исполнитель написал чувственную песню "Помнишь". Отметим, что у певицы также есть композиция с похожим названием "Помню", которую Кароль посвятила своему умершему мужу.

Отметим, что в юбилейном сезоне "Голосу країни-10" победил подопечный Тины Кароль. Все подробности в нашем материале.

Премьера состоялась в необычных условиях. В связи с пандемией коронавируса все участники были изолированы друг от друга, а тренера включались в эфир по видеосвязи со своих домов. Но это не помешало Тине Кароль и Dan Balan презентовать новую совместную композицию, которую они исполнили в доме у поп-звезды.

Тина Кароль в роскошном черном платье играла на белом рояле, а Dan Balan аккомпанировал звезде на гитаре. Чувственное исполнение сопровождалось кадрами Тины и Дана, которые были сделаны на проекте. Многим поклонникам это напомнило настоящую историю любви.

После выступления артистов ведущая Катя Осадчая заявила: "Тина Кароль и Dan Balan в одном доме! Что это значит? Они вместе проводят карантин в доме певицы". Правда, сами звезды слухи о своем романе так и не прокомментировали.

Напомним, что в прошлом эфире Dan Balan познакомил Тину Кароль со своей мамой. Людмила приготовила для звезд свадебную песню.

До этого украинская певица Тина Кароль высказалась о своих отношениях с Dan Balan. Также поп-дива рассказала о ревности молдавского исполнителя.

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