Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Впервые за два года: Тина Кароль и Dan Balan на Голосі країни-10 устроили сюрприз

Премьера состоялась в суперфинале вокального шоу

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 01:39

В это воскресенье, 26 апреля, во время суперфинала юбилейного сезона шоу "Голос країни" Тина Кароль и Dan Balan спели вместе. Неожиданно для всех тренера вышли в прямой эфир из дома певицы. На дуэт пары, которой уже давно приписывают роман, поклонники ждали два года! Специально для финала "Голосу країни-10" молдавский исполнитель написал чувственную песню "Помнишь". Отметим, что у певицы также есть композиция с похожим названием "Помню", которую Кароль посвятила своему умершему мужу.

Отметим, что в юбилейном сезоне "Голосу країни-10" победил подопечный Тины Кароль. Все подробности в нашем материале.

Премьера состоялась в необычных условиях. В связи с пандемией коронавируса все участники были изолированы друг от друга, а тренера включались в эфир по видеосвязи со своих домов. Но это не помешало Тине Кароль и Dan Balan презентовать новую совместную композицию, которую они исполнили в доме у поп-звезды.

Тина Кароль в роскошном черном платье играла на белом рояле, а Dan Balan аккомпанировал звезде на гитаре. Чувственное исполнение сопровождалось кадрами Тины и Дана, которые были сделаны на проекте. Многим поклонникам это напомнило настоящую историю любви.

Читайте также:
Тина Кароль и Dan Balan проявили нежности за кулисами шоу: видео

После выступления артистов ведущая Катя Осадчая заявила: "Тина Кароль и Dan Balan в одном доме! Что это значит? Они вместе проводят карантин в доме певицы". Правда, сами звезды слухи о своем романе так и не прокомментировали.

Напомним, что в прошлом эфире Dan Balan познакомил Тину Кароль со своей мамой. Людмила приготовила для звезд свадебную песню.

До этого украинская певица Тина Кароль высказалась о своих отношениях с Dan Balan. Также поп-дива рассказала о ревности молдавского исполнителя.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Неожиданная встреча: Dan Balan познакомил Тину Кароль со своей мамой Тина Кароль и Dan Balan проявили нежности за кулисами шоу: видео Мама Dan Balan и слезы Кароль на Голосі країни-10: как прошли последние вокальные "нокауты"
Тина Кароль шоу дуэт Dan Balan Голос країни 10
Реклама

Новости партнеров

Тают во рту. Луковые котлеты за 10 минут: готовим без грамма мяса
Тают во рту. Луковые котлеты за 10 минут: готовим без грамма мяса
9 роскошных зимних супов со всего мира
9 роскошных зимних супов со всего мира
Сметанный десерт на скорую руку: вкуснота делается за минуты
Сметанный десерт на скорую руку: вкуснота делается за минуты
Готовим хека в сливочном масле: пожарили 7 минут на сковороде
Готовим хека в сливочном масле: пожарили 7 минут на сковороде

Популярные статьи

Вчера, 14:57Food

Как приготовить кордон блю по классическому рецепту

Вчера, 08:36Fun

34-я годовщина страшной аварии на Чернобыльской АЭС: как это было

Вчера, 04:57Fun

26 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

25 апреляFun

Гробки 2020 в Украине: дата поминальных дней

25 апреляАфиша

В США умер актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко

25 апреляFun

Всемирный день дочери-2020: самые нежные поздравления дочкам

25 апреляFood

Салаты из капусты: ТОП-5 самых вкусных и полезных

25 апреляШоу-бизнес

"Обвиняешь других, но только не себя": между Узелковым и Боржемской разгорелся новый скандал

24 апреляШоу-бизнес

Сбежала в Одессу: Елена Кравец показала лицо без макияжа

24 апреляTravel

Одна из стран ЕС закрыла дверь для туристов до конца 2020 года

24 апреляEvents

Выходные дни и праздники в мае 2020 года в Украине

24 апреляFood

Как приготовить окрошку: простые рецепты на любой вкус

24 апреляWellness

Магнитная буря накроет Землю в конце апреля

24 апреляШоу-бизнес

Ольга Фреймут заявила об уходе с телевидения: что произошло

24 апреляШоу-бизнес

"Злата может сменить пол": Ольга Фреймут заговорила об интересах дочери

24 апреляАфиша

Барбре Стрейзанд – 78: ТОП-5 лучших фильмов с актрисой

Новости партнеров

Макароны не варим: высыпали из пачки на сковороду и жарим
Макароны не варим: высыпали из пачки на сковороду и жарим
13 привычек, разрушающих красоту
13 привычек, разрушающих красоту
Готовим вместо голубцов капустные чебуреки
Готовим вместо голубцов капустные чебуреки
Берем баклажаны и ставим на стол королевский салат
Берем баклажаны и ставим на стол королевский салат
8 культовых помад, на которые не жалко потратить денег
8 культовых помад, на которые не жалко потратить денег
8 трендовых челок, которые визуально молодят
8 трендовых челок, которые визуально молодят
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт