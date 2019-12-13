Впервые за шесть лет: Верка Сердючка выпустила новую песню

Украинская певица порадовала фанатов зажигательным треком

Верка Сердючка Фото: instagram.com/v_serduchka

Украинская артистка Верка Сердючка (Андрей Данилко), которая стала членом жюри Национального отбора на Евровидение 2020, впервые за шесть лет выпустила новый сингл под названием Make It Rain Champagne.

Именно в ночь на Андрея сингл был опубликован на официальном YouTube-канале. В комментариях под видео поклонники оставили массу восторженных комментариев.

Англоязычный трек был написан шведскими композиторами и продюсерами Андреасом Орном и Петером Бостремом. Новым треком Верка Сердючка покорила своих поклонников, которые так долго ждали на композицию. Стоит отметить, что Make It Rain Champagne совсем не похожа на репертуар звезды – в сингле можно услышать современные мотивы музыки, которые заставляют танцевать с первых секунд звучания.

Ранее мы сообщали о том, что Верка Сердючка примерила амплуа солистки Spice Girls. Также недавно Верка Сердючка удивила неожиданной сменой имиджа и предстала в ярко-красном платье на фоне леса. Но самые главные изменения коснулись ее прически – певица примеряла светлый парик средней длины с короткой челкой, украсив голову розовой повязкой.

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