Впервые за шесть лет: Верка Сердючка выпустила новую песню
Украинская певица порадовала фанатов зажигательным треком
Украинская артистка Верка Сердючка (Андрей Данилко), которая стала членом жюри Национального отбора на Евровидение 2020, впервые за шесть лет выпустила новый сингл под названием Make It Rain Champagne.
Именно в ночь на Андрея сингл был опубликован на официальном YouTube-канале. В комментариях под видео поклонники оставили массу восторженных комментариев.
Англоязычный трек был написан шведскими композиторами и продюсерами Андреасом Орном и Петером Бостремом. Новым треком Верка Сердючка покорила своих поклонников, которые так долго ждали на композицию. Стоит отметить, что Make It Rain Champagne совсем не похожа на репертуар звезды – в сингле можно услышать современные мотивы музыки, которые заставляют танцевать с первых секунд звучания.
Ранее мы сообщали о том, что Верка Сердючка примерила амплуа солистки Spice Girls. Также недавно Верка Сердючка удивила неожиданной сменой имиджа и предстала в ярко-красном платье на фоне леса. Но самые главные изменения коснулись ее прически – певица примеряла светлый парик средней длины с короткой челкой, украсив голову розовой повязкой.
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