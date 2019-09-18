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Ким Кардашьян поставили точный диагноз

Звезда американского реалити-шоу может вздохнуть с облегчением

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян буквально несколько дней назад ошарашила поклонников новостью – она неизлечимо больна. Знаменитость прошла необходимое обследование и повторно сдала анализы. Как только врачи получили результаты, смогли установить точный диагноз.

Более подробно о болезни Ким Кардашьян смотрите в сюжете:

Как сообщает издание Metro, у Ким Кардашьян врачи обнаружили псориатический артрит. Отметим, что знаменитость уже долгое время борется с псориазом. До этого у звезды были подозрения на волчанку. В любом случае Ким с облегчением выдохнула, когда услышала точный диагноз.

"Независимо от того, что происходит в вашей жизни, вы можете потратить время на то, чтобы погрустить секунду ... а потом подумать, как относиться к этому положительно, потому что это не изменится", – говорит Кардашян.

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Но не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что псориатический артрит может привести к инвалидности, если его не лечить. 

Напомним, что с волчанкой борется актриса и певица Селена Гомес. Из-за болезни ей понадобилась пересадка почки, а еще девушка часто лечится в психиатрической клинике — волчанка провоцирует депрессию.

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Голливуд шоу-бизнес болезни Ким Кардашьян
Источник: Metro.co.uk
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