Врачи отправили домой: актер – звезда сериала "Не родись красивой" заболел коронавирусом
Тест Петра Красилова на COVID-19 оказался положительным
Популярный актер и звезда сериала "Не родись красивой" Петр Красилов, как и многие российские знаменитости, заразился коронавирусом. 5 мая артист вызвал сотрудников скорой помощи, поскольку почувствовал себя плохо.
Как сообщает Telegram-канал Mash, Красилова забрали в больницу, где ему сделали компьютерную томографию. После этого актер сдал тест на COVID-19, и он оказался положительным. Но врачи не оставили Петра на лечении, а отпустили домой на самоизоляцию. Где актер мог подхватить вирус, пока неизвестно.
Заметим, что Петр Красилов был звездой нулевых. Он хорошо известен зрителям по игре в таких сериалах, как "Не родись красивой" и "Бедная Настя".
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