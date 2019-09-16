Врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк – СМИ

Актриса пребывает в реанимации в тяжелом состоянии – сообщают росСМИ

Анастасия Заворотнюк больна раком Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк больна раком. Звезда "Моей прекрасной няни" пребывает в коме уже несколько дней. Диагноз Анастасии Заворотнюк – последняя стадия рака мозга. Ранее российские СМИ сообщали, что врачи вынуждены были прервать экстренную терапию актрисы.

Подробности болезни Анастасии Заворотнюк узнайте в видео:

А совсем недавно стало известно, что медики также прекратили противоопухолевое лечение Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" по-прежнему находится в коме, поэтому провести операцию или любую другую терапию невозможно.

По информации СМИ, организм Анастасии Заворотнюк сильно ослаб, однако, несмотря на прекращение лечения, актриса пребывает под круглосуточным наблюдением врачей – анестезиологов-реаниматологов. Кроме того, рядом с Заворотнюк постоянно находятся ее муж и мать.

Ранее мы также писали, что в результате подключения аппарата искусственной вентиляции легких у Анастасии Заворотнюк развились серьезные осложнения.

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