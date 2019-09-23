Врачи сделали заключение: срочные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

По информации СМИ, опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк больна раком мозга. В последние дни появлялась информация о том, что состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" улучшилось: ее перевели из реанимации в обычную палату и возобновили лечение. Однако теперь стало известно, что состояние Анастасии Заворотнюк крайне тяжелое.

Подробнее о болезни звезды "Моей прекрасной няни" узнайте в видео:

Кроме того, появилась информация, что опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна. К такому выводу пришли врачи после трехнедельного наблюдения актрисы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Теперь состояние звезды будут поддерживать лишь медикаментами. Известно, что на данный момент Анастасия Заворотнюк пребывает в стабильно тяжелом состоянии, но все же проходит терапию в частной московской клинике.

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

В больнице рядом с актрисой постоянно дежурит ее директор, дочь Анна и мать Валентина регулярно навещают Анастасию Заворотнюк. Супруг актрисы Петр Чернышов был вынужден вернуться к работе – в результате обязательств, данных ранее.

Ранее мы также писали, что бывший муж Анастасии Заворотнюк приехал в Москву. Отметим, актриса ушла от него спустя год после свадьбы, так как он пытался контролировать каждый ее шаг.

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