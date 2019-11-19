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"Время и Стекло" – о секрете успеха, буллинге и модных факапах

Надя Дорофеева и Позитив откровенно рассказали о творческом пути и планах на будущее

"Время и Стекло" Фото: пресс-служба

Группы "М.Ч.С", "NewZCool", бесконечные детские конкурсы и телевизионные проекты, например, "Американский шанс", о которых сейчас даже и не вспомнишь, но, возможно, все они и нужны были для того, чтобы помочь запустить один из самых популярных проектов этого десятилетия.

"Время и Стекло" увековечили на Площади звезд. Как это было:

Надя и Алексей когда-то больше рассматривали друг друга в качестве потенциальных вторых половин, чем коллег по группе, и, объединившись в дуэт, на протяжении 5 лет так и не могли найти свое место в привередливом шоу-бизнесе. До расформирования группы оставался один шаг, вернее, один клип… Им стала та самая видеоработа на песню "Имя 505".

Примечательно, что взрывная сила их славы помогла и другому дуэту. Их создатели Потап и Ирина Горовая (экс-жена, а нынче деловой партнер исполнителя) укрепили свои продюсерские позиции и продолжают уверенно выстраивать бизнес-империю. "Время и Стекло" тем временем не сбавляет успешно начатого полета: хиты, яркие коллаборации и запуски собственных бизнес-направлений, но участники уже начинают признаваться, что когда-то их звездный совместный полет все же закончится. Тем ценнее пообщаться с Надей и Позитивом в момент, когда их "На стиле", "Навернопотомучто", "Песню про лицо" напевает практически каждый тинейджер, и многомиллионные просмотры на YouTube тому в подтверждение.

Сегодня вы одна из самых популярных групп в Украине, но так было не всегда. Как вы поддерживали в себе веру в то, что у вас получится все?

Надя: "Меня никогда, несмотря ни на что, не покидало ощущение, что все будет хорошо. Безусловно, расстраивало, что происходит не все и сразу, но в итоге это нам и помогло. К тому моменту, как мы стали группой №1, успели дать большое количество концертов, поучаствовать в разных проектах и съемках… Мы набрались опыта и были готовы – приняли эту обрушившуюся популярность достойно, без звездной болезни".

Позитив: "Залог успеха артиста – его команда. Нам в этом плане повезло – в нашей компании суперкульт, только поклоняемся мы не одному человеку, а музыке и крутому результату. Мы ежедневно вселяем веру друг в друга. Вспоминаю, как школьником каждый день ехал на метро в центр, где мы с Потапом встречались, пили в кафешке чай за пять гривен, общались о будущем, говорили, мечтали и думали, что нужно сделать для этого. Я уверен, что команда, вера и работа над собой дали такой результат".

Надя Дорофеева и Позитив Фото: пресс-служба

Концерт во Дворце спорта VISLOVO показал, на какой высокий уровень вы вышли. Что было самым тяжелым в подготовке? Как восстанавливались после такого сложного технологичного выступления?

Позитив: "Всем пришлось непросто! Но такие масштабные шоу достойны этих жертв. Бессонные ночи, мозговой и душевный напряг, студийная работа, гастроли, съемки, бесконечный режим онлайн – было сложно уложить все вместе в голове. Своей личной победой я считаю танцевальные постановки. Приходилось преодолевать усталость и сразу после концерта мчаться в зал на репетицию – учить новое, переучивать старое. Лично мне была отведена огромная студийная работа, потому что по задаче режиссеров большинство песен для шоу нужно было видоизменить. Но я очень доволен результатом!".

Надя: "Самое сложное, что параллельно с подготовкой к концерту у нас активно шли гастроли – минимум по 10 концертов в месяц, не считая ежедневных репетиций и съемок в любую свободную минуту. Самым сложным в этот период была невероятная физическая и моральная нагрузка. Понадобилось какое-то время после шоу, чтобы осознать, что все это происходило с нами! И мы продолжаем восстанавливаться до сих пор – в туре VISLOVO по всей стране".

Концерт "Время и Стекло" во Дворце спорта Фото: пресс-служба

"Имя 505" была написана в кризисный период, когда нечего было терять. Сейчас, когда вы на такой вершине, сложнее ли экспериментировать, давит ли груз огромной популярности, стали ли вы больше прислушиваться к мнению аудитории или продолжаете идти на музыкальные риски?

Позитив: "Имя 505" и была тем самым рискованным решением. Мы сделали то, чего никогда не делали. На тот момент радио и ТВ были сильно ограничены форматами, что являлось проблемой для многих артистов-экспериментаторов. Этот трек был неформатом. Я помню, нам сказали, что пока не выйдет клип, его не поставят в ротацию – сильно рискованно. И наш гениальный режиссер Леня Колосовский тоже пошел на риски и снял супервирусный клип, ставший рекордсменом YouTube. Сработало все в комплексе. А потом начался революционный интернет-период. Благодаря интернету, каждый творец получил свободу самовыражения и огромную аудиторию. И к мнению своей аудитории на онлайн-площадках мы прислушиваемся. Например, когда я садился делать музыку для следующих хитов, я четко понимал, куда "бить". Так и формировался наш стиль, который мы продолжаем трансформировать".

Надя: "Нет, не давит. Мы как любили экспериментировать, так и продолжаем это делать. Если вы слушали альбом VISLOVO, то понимаете, о чем я. И мы обязательно продолжим свои музыкальные эксперименты. "Имя 505" стало отправной точкой поисков своего стиля. А на риски мы идем каждый раз: и в свежем клипе "Лох", очень нетипичном для нас, и в "Тролль" и "На Стиле". Например, последний хоть и вышел давно, до сих пор обсуждаемый – стиль, образы, кто-то видит флаги разных стран…Там нет флагов, только яркие цвета – контрастные, как и наше творчество. Главное, что мы поняли – нужно быть честными с самими собой и со своей аудиторией. Подстраиваться под форматы глупо, но к мнению фанов мы всегда прислушиваемся – обратная связь часто дает понимание, куда двигаться дальше".

Надя Дорофеева Фото: пресс-служба

Из-за множества скандалов в продюсерских центрах шоу-бизнес разделился на две категории: на продюсерские центры и тех, кто считает, что сам может продвинуть свою музыку с помощью интернета. На ваш взгляд, молодым артистам каким путем лучше пойти?

Надя: "На мой взгляд, не так важно, продвигает артиста продюсер или он делает это самостоятельно. Важно – найти свой путь и участвовать в создании материала, быть вовлеченным в свое творчество".

Позитив: "Свою мысль я начал в предыдущем ответе – сейчас революционная эра, когда тебе не нужен продюсер, чтобы твое творчество заметил мир. У творца есть свобода! Молодой артист сам может выпустить свой продукт в интернете, если это зайдет и понравится, тогда и появятся продюсеры, менеджеры – они придут сами. Мне кажется, самый лучший путь – аккаунты на музыкальных платформах".

Как менялись с пришедшим успехом условия вашего контракта? Вы говорили, что стали соавторами своих песен...

Надя: "Дело тут вовсе не в контракте. Слово "контракт" в нашем случае никогда не имело большого веса. Команда, Ира и Потап – наша семья, и наше общение выстраивается на взаимоуважении и взаимодоверии. Соавторами мы стали, когда почувствовали, что пришло время. Когда мы с Позитивом поняли, что материал должен нравиться нам самим, быть "нашим". С этого все и началось".

Позитив: "Да, нам никто этого не запрещал. В творчестве "Время и Стекло" всегда было три творческие единицы: Потап отвечал за тексты, я – за музыку, Надя – за вокальные мелодии. Поэтому во всех треках чувствуется краска каждого из нас. А по поводу контракта, такое ощущение, что у нас вообще его нет уже давно. Он никогда не был важен в наших отношениях с компанией, а тем более не влиял на творчество".

Позитив Фото: пресс-служба

Треки Balensiaga, Fashionспазмы посвящены моде, да и вы смело экспериментируете со стилем и, кажется, вам к лицу все. А помните свой самый главный модный фейл?

Надя: "Пожалуй, все мои главные модные фейлы происходили в 13-15 лет. В этот период я максимально экспериментировала над собой, и самым провальным было окрашивание волос в разные цвета, что очень сильно испортило их. Есть куча смешных фото того времени! Я всегда одевалась нестандартно: один день могла быть рэпером, на другой – панк-рокером. Но все же я благодарна этим экспериментам, потому что надурачилась в детстве и сейчас из меня не плещет это безвкусное разнообразие (смеется)".

Позитив: "Никогда не забуду клип "Любви точка нет", когда прекрасные стилисты нарастили мне волосы (смеется). Да и вообще образы в ранних клипах – это наши главные модные фейлы. При этом они не отбили желание экспериментов. Ведь счастье артиста в том, что он может побывать в образе, который бы никогда не примерил в жизни. Например, в клипе "Лох" у меня было несколько утрированных персонажей, и в этих ролях было очень прикольно побывать".

Вы еще и бизнесмены, у Нади есть свой поп-ап стор SO DODO, Позитив пишет музыку другим артистам. Какие советы можете дать ребятам, которые только начинают свое дело? Молодым предпринимателям?

Позитив: "Да, есть опыт и в таком бизнесе, как дизайн одежды – я помогаю жене Ане развивать бренд Annchoo brand. Я считаю, главное – изучить сферу и все ее правила. Нужно максимально хорошо разбираться в том, чем ты занимаешься или собираешься заниматься. Тем более, если чувствуешь в себе потенциал – максимально изучай рынок и то, как он работает".

Надя: "Мне кажется, надо просто делать то, что любишь. Не потому что у другого получается, значит и я этим займусь, или кто-то начал делать свитшоты, и я начну. Думаю, бизнес успешен, если ты занимаешься тем, чего очень хочешь, просыпаешься счастливым человеком от мысли, что это твое дело. А дальше уже идет профессиональное развитие: готовьтесь изучать огромное количество информации, ходить на тренинги, читать книги… Круто, что сейчас много всего обучающего и мотивирующего по бизнес-развитию".

Поделитесь самым ярким факапом из своей деятельности, чтобы другие могли избежать этого.

Надя: "Я не боюсь делиться факапами и охотно делаю это в выпусках DoDo VLOG".

Позитив: "Думаю, главное, чего нужно избегать, так это лицемеров, которые будут вами пользоваться. Факап – отдавать свою энергию и силы людям, не имеющим никакого отношения к вашему росту и вашему будущему. Вычисляйте рыб-прилипал – это сложно, но очень нужно. Держитесь тех, кому можете доверять, и стройте команду из таких людей".

Кадр из клипа "Время и Стекло" Фото: пресс-служба

С возвращением школьного сезона, к сожалению, ребята сталкиваются с таким явлением, как буллинг. Приходилось ли вам ощутить это на себе в детстве? Какой совет дадите своим юным поклонникам, как отстаивать право быть собой в коллективе?

Надя: "Я вспоминаю свои школьные годы и понимаю, как мне повезло с одноклассниками – у нас было модно учиться и хорошо отвечать на уроках. При этом в параллельных классах случались истории, когда над детьми издевались, били. В то время мы не знали такого слова "буллинг", и воспринимали это как "кому-то не повезло". Современные дети гораздо более развиты, чем мы – они не боятся поднимать такие важные вопросы и обсуждать их во всеуслышание. Действительно, это очень серьезная проблема, которая влияет на становление личности, и о ней надо говорить в медиа! Я поддерживаю эту тенденцию против детской жестокости".

Позитив: "Я всегда был скромным и вежливым парнем. Лидером не был, но со мной считались. Это очень сложная тема. Я не сталкивался с буллингом напрямую, но был свидетелем этого явления и никогда бы не хотел, чтобы это кто-то ощущал. Главное, что я вынес – понимание, что обидчика надо пресекать на корню. И делать это нужно, сплотившись. Быть друг за друга в классе, поддерживать тех, кто слабее, и не бояться говорить".

Вы очень много путешествуете, какие полезные тревел-привычки у вас появились?

Позитив: "Главное – доверяй, но проверяй! Я всегда читаю отзывы – об авиакомпании, на самолете которой собираюсь лететь, об отеле, ресторане… Это касается и гастрольной жизни, и отпуска. Я могу изменить решение о походе в ресторан, если изучив Tripadvisor, найду сомнительные отзывы. А еще полезная привычка – не забывать о комфорте, особенно в туре. После концерта особенно важно зайти в автобус, где есть лежачее место, на котором ты можешь вытянуться в полный рост и отдохнуть".

Позитив в новом видео Фото: пресс-служба

Надя: "От мужа мне передалась любовь к исследованию еды в разных странах и регионах. Приезжая в новое место, мы сразу кушаем (смеется). К этому топу привычек относится посещение легендарных мест и шопинг. Но главная – при выборе отеля, ресторана, магазина, мы исследуем его на фотогеничность! Для нас сильно важна визуальная сторона путешествия, поэтому мы обожаем инстаграмные места. Кстати, эту полезную привычку мы с командой перенесли и в гастрольную жизнь по Украине – если вы прикольно и стильно ведете Instagram, "Время и Стекло" вероятнее заедет к вам".

Одним из самых запоминающихся номеров столичного концерта VISLOVO был ваш номер с детками из проекта "Голос країни", в котором вы были тренерами. Задумываетесь уже о том, что хотите стать родителями?

Позитив: "Это был супертрогательный момент! И я благодарен проекту за то, что в этом сезоне он подарил нам множество таких моментов. Дети – это наше будущее, эти ребята – будущее нашего шоу-бизнеса. Я и сам чувствую себя ребенком, а главная моя игрушка – это музыка. Конечно, стать родителем есть в моих планах, но я пока придерживаю это желание и накапливаю опыт, который в будущем смогу вложить в своего ребенка".

Надя: "Наша команда, наши детки сильно нас вдохновили на проекте, мы соскучились и были очень рады, что они к нам приехали и поддержали в такой важный день. Вопрос о готовности к появлению ребенка, наверное, самый часто задаваемый – конечно, задумываемся, и все впереди!".

"Время и Стекло" Фото: пресс-служба

Надя, расскажите, пожалуйста, почему решили переехать в загородный дом, как долго его искали, строили или приобретали готовый, были ли забавные случаи при переезде и в каком стиле выполнен дизайн? Появились ли у вас звездные соседи, а может даже кто-то из политической элиты?

Надя: "Никогда бы не подумала, что захочу жить в загородном доме! Я – человек абсолютно городского лайфстайла. Но настал момент, когда приезжаешь после тяжелого съемочного дня в квартиру и так хочется свежего воздуха. Жизнь в многоэтажном комплексе – это непросто, хотя я обожала наших консьержек, мы успели подружиться. Но жизнь за городом – ни с чем не сравнится. Я по-прежнему нечасто бываю дома, но счастлива даже пять минуток побыть там и подышать свежим воздухом. И я – хорошая соседка и считаю, что некрасиво рассказывать про своих соседей (улыбается).

Ранее мы также писали, что на "Площади звезд" зажглась звезда в честь группы "Время и Стекло".

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