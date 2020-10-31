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"Время и Стекло" отыграли последний прощальній концерт. Как это было

Сегодня, 11:08

Коллектив попрощался с поклонниками после 10 лет своего существования

30 октября состоялся последний концерт группы "Время и Стекло" в Киеве. Вернее, их было два. Смотрите, как Надя Дорофеева и Позитив прощались со своими поклонниками далее в материале.

В марте украинский дуэт объявил о своем распаде и анонсировал прощальный тур, который вскоре пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Минувшим вечером "Время и Стекло" дали сразу два последних совместных концерта в столице, завершив эпоху существования группы.

Надя и Леша исполнили свои самые популярные хиты, а также спели вместе с Потапом, MONATIK и другими артистами.

Фото: instagram.com/denisdidkivskyi

Над шоу работала та же режиссерская команда, которая делала первый сольный концерт группы и прошлогодний "VISLOVO" во Дворце спорта. Песни группы впервые зазвучали в сопровождении оркестра, а знакомые хиты – по-новому.

"Песня "Тролль" будет в стиле танго – это песня-танго, танец-танго и это самая креативная песня во всей программе и мой любимый номер. Песня вообще по-другому зазвучала", – рассказала накануне последних шоу Надя Дорофеева.

Фото: instagram.com/denisdidkivskyi

К слову, с Потапом группа исполнила песню "Слеза". Этот хит дуэт давно не поет на концертах. Но когда, как не на прощальном концерте, напомнить поклонникам о первых хитах.

О дальнейших планах вне дуэта Надя Дорофеева и Позитив пока не рассказывают, но говорят, что с "Время и Стекло" прощаться очень сложно.

Фото: instagram.com/denisdidkivskyi

А мы предлагаем посмотреть отрывки из последнего концерта, которыми в Сети делятся поклонники "Время и Стекло".

@nadyadorofeeva @positiff @vremyaisteklo

(@kraim_elka_fan)

- | (@ofk.krop_vremyaisteklo)

@vremyaisteklo @nadyadorofeeva @positiff @realpotap

@ my_baby_nadya

, | | @nadyadorofeeva @positiff @vremyaisteklo , | : 30.10.20 |: 23:30 |: 208 |: # # # # # #

dodoxcoca (@dodoxcoca)

Напомним, что ранее Дорофеева и Позитив рассказали о новом составе "Время и Стекло".

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концерт Позитив Время и Стекло Надя Дорофеева
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