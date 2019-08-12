Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Время и Стекло" рассказали, чем удивят в шоу "З Днем народження, Україно!"

В праздничном шоу группа исполнит украиноязычный хит "Дим"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:01
Группа "Время и Стекло"
Группа "Время и Стекло"
Фото: пресс-служба

Масштабное шоу ко Дню Независимости телеканал "Украина" в этом году устроил в самом сердце столицы – на вертолетной площадке неподалеку Мариинского парка. С необычной концертной площадки открываются невероятные виды украинской столицы.

Видео группы "Время и стекло" попало в ТОП самых популярных в мире – смотрите видео:

"Когда мы пришли на первую репетицию, были просто в восторге от этой локации. Там настолько красиво, хотелось бы чаще выступать именно на таких сценах с нереальным видом, – призналась Надя Дорофеева в интервью телеканалу "Украина". – В праздничном шоу мы будем петь наш украиноязычный хит "Дим" из нового альбома VISLOVO. В нем есть и другие композиции, но, конечно, зрители хотят услышать именно эту песню".

А вот Позитив, оказывается, на этой локации уже бывал несколько лет назад.

"С группой MOZGI мы здесь снимали клип на нашу песню "Любовь". Здесь очень красиво", – поделился артист за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

Группа "Время и Стекло"
Группа "Время и Стекло"
Фото: пресс-служба

Напомним, ранее мы сообщали, что в шоу ко Дню Независимости TAYANNA споет "Червону руту", а Олег Винник – главные хиты.

В праздничном шоу телеканала "Украина" также выступят Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY,
Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером масштабного шоу телеканала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители телеканала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Лето, задержись! Как украинские звезды планируют провести август Instagram звезд: Надя Дорофеева призналась, зачем ей нужен аккаунт Позитив из "Время и Стекло" стал продюсером фильма "Скажене весілля 2"
шоу группа Время и Стекло телеканал Украина
Реклама

Новости партнеров

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет

Популярные статьи

Сегодня, 14:00Fun

12 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

Сегодня, 07:50Техно

На Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 12 августа: все знаки зодиака

Вчера, 22:01Техно

Apple даст iPhone 11 "сумасшедшее" название

Вчера, 14:35Шоу-бизнес

В ДТП разбилась Светлана Исакова: фото известной украинской балерины

Вчера, 12:44Шоу-бизнес

Девушка Виктора Павлика резко высказалась о своих отношениях

Вчера, 10:50Fun

11 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

Вчера, 09:06Шоу-бизнес

Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 11-17 августа для всех знаков зодиака

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 11 августа: все знаки зодиака

10 августаШоу-бизнес

Влад Яма показал чувственное фото с женой

10 августаТехно

Не верьте слухам: ТОП-5 абсурдных мифов об iPhone

10 августаFun

10 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

10 августаПсихология

Гороскоп на 10 августа: все знаки зодиака

9 августаFun

Курьезное видео: какая жидкость сильнее всего привлекает акул

9 августаШоу-бизнес

Не по-королевски! Дочь Кейт Миддлтон насмешила дерзким жестом: видео

Новости партнеров

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Батон с сыром и колбасой в духовке. Пошаговый рецепт
Батон с сыром и колбасой в духовке. Пошаговый рецепт
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
​Слишком много спать вредно для здоровья
​Слишком много спать вредно для здоровья
"Написала прощальные письма": Лайма Вайкуле о смертельной болезни
6 полезных привычек, которые научат тебя экономить
6 полезных привычек, которые научат тебя экономить
Самое приятное горькое лекарство от инфаркта и инсульта
Самое приятное горькое лекарство от инфаркта и инсульта
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь