"Время и Стекло" рассказали, чем удивят в шоу "З Днем народження, Україно!"

В праздничном шоу группа исполнит украиноязычный хит "Дим"

Группа "Время и Стекло" Фото: пресс-служба

Масштабное шоу ко Дню Независимости телеканал "Украина" в этом году устроил в самом сердце столицы – на вертолетной площадке неподалеку Мариинского парка. С необычной концертной площадки открываются невероятные виды украинской столицы.

Видео группы "Время и стекло" попало в ТОП самых популярных в мире – смотрите видео:

"Когда мы пришли на первую репетицию, были просто в восторге от этой локации. Там настолько красиво, хотелось бы чаще выступать именно на таких сценах с нереальным видом, – призналась Надя Дорофеева в интервью телеканалу "Украина". – В праздничном шоу мы будем петь наш украиноязычный хит "Дим" из нового альбома VISLOVO. В нем есть и другие композиции, но, конечно, зрители хотят услышать именно эту песню".

А вот Позитив, оказывается, на этой локации уже бывал несколько лет назад.

"С группой MOZGI мы здесь снимали клип на нашу песню "Любовь". Здесь очень красиво", – поделился артист за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

Группа "Время и Стекло" Фото: пресс-служба

Напомним, ранее мы сообщали, что в шоу ко Дню Независимости TAYANNA споет "Червону руту", а Олег Винник – главные хиты.

В праздничном шоу телеканала "Украина" также выступят Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY,

Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером масштабного шоу телеканала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители телеканала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости Украины.

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