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"Время и Стекло" впервые за время пандемии выступили перед публикой

Сегодня, 10:12

Надя Дорофеева и Позитив исполнили свой хит "Last Dance"

Популярная группа "Время и Стекло", которая в марте этого года объявила о распаде, исполнила свой хит "Last Dance" прямо на Майдане Независимости. Сцена на колесах ездила по главной улице Киева, в окружении полицейских машин.

Специально для съемок грандиозного шоу "З Днем народження, Україно!", которое телеканал "Украина" покажет 24 августа в 20:00, Надя Дорофеева и Позитив взобрались на декорированную движущуюся сцену, чтобы исполнить свою популярную композицию. Артисты признались, подобное для них было в новинку, но не смотря на экстремальные ощущения, они счастливы получить такой опыт.

"Время и Стекло" выступили в центре Киева
"Время и Стекло" выступили в центре Киева
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"День независимости мы всегда праздновали здесь, на Майдане Независимости. Но поскольку сейчас такой возможности нет, для нас этот номер – большое событие, как и для всех людей, которые гуляют на площади сегодня", – отметила Позитив (Алексей Завгородний).

Он добавил, что во время выступления сцена шаталась, и им с Надей и участниками балета было сложно устоять, однако это незабываемый опыт и эмоции.

Группа "Время и Стекло"
Группа "Время и Стекло"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Для съемок концерта участники группы выбрали оригинальные наряды – Надя Дорофеева надела твидовое платье в стилистике Chanel, а Позитив – черно-белый оверсайз лук. Такие образы и зажигательные танцы не могли не привлечь внимание прохожих – они подходили к артистам, фотографировались и поддерживали бурными овациями.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Можно сказать, что я в полном, дичайшем восторге! Огромное спасибо режиссеру Лене Коляденко за такую задумку – это гениально! – комментирует Надя Дорофеева. – У нас суперэкстремальное выступление, потому что мы на передвижной сцене, едут машины, отвлекаемся на людей – классные ощущения! Оно того стоит! Мне кажется, это один из лучших наших номеров, потому что таких эмоций мы давно не испытывали".

Позитив (Алексей Завгородний)
Позитив (Алексей Завгородний)
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой и MONATIK, NK | Настя Каменских, Павла Зиброва, Олега Винника, Тины Кароль, Michelle Andrade, Александра Пономарева, Макса Барских, Оли Поляковой, TAYANNA, DZIDZIO, групп MOZGI и KADNAY.

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Кто еще из звезд примет участие в шоу "З Днем народження, Україно!" – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Смотрите грандиозный концерт "З Днем народження, Україно!" в День Независимости Украины, 24 августа, в 20:00 на телеканале "Украина"!

Ранее Надя Дорофеева и Позитив признались, была ли между ними симпатия.

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