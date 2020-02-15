"Время признаться миру": украинская телеведущая выходит замуж

Юлия Зорий показала своего бойфренда в День всех влюбленных

Юлия Зорий Фото: Instagram

Украинская телеведущая Юлия Зорий выходит замуж. В день всех влюбленных она впервые показала своего бойфренда, с которым вместе уже три года.Им оказался экс-глава КГГА, а также экс-заместитель главы Антикоррупционной Рады.

Длительное время ведущая Юлия Зорий скрывала свою личную жизнь, но 14 февраля решилась публично объявить о том, что обручена и собирается замуж. Ее будущий муж Алексей Резников разместил на своей странице в Facebook фотографии помолвки и сообщил, что его любимая ответила "Да".

Избранник Юлии – 53-летний юрист Алексей Резников. Он также является представителем Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Фото: facebook.com/alex.reznikoff

"День влюбленных. Сердечные открытки доминируют сегодня во всех лентах. Когда я сделал пост, в момент увольнения с публичной службы, о том, что еще в планах у меня доучится и довлюбиться. Планы всегда реализуются, если осознанно отправляешь запрос во Вселенское пространство. Она сказала: "Да!" Юлия Зорий, пора признаться миру", – написал Резников в сети.

Фото: facebook.com/alex.reznikoff

Несмотря на то, что пара вместе уже почти три года, ранее Юлия и Алексей не появлялись вместе на публике и не публиковали совместные фото в социальных сетях. По словам ведущей, они "не прятались, а просто хотели сохранить то, что зарождалось".

Предложение Резников сделал Юле в Стамбуле еще минувшей осенью, а где состоится их свадьба – пока остается тайной.

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