Веронику Дидусенко лишили титула "Мисс Украина-2018"

Такое решение принял Оргкомитет конкурса

Вероника Дидусенко. Фото: facebook.com/missukraineofficial

В четверг, 20 сентября, в Киеве прошел финал Национального конкурса красоты "Мисс Украина-2018". В главном состязании красавиц приняли участие 24 девушки.

Победительницей конкурса была выбрана 23-летняя Вероника Дидусенко. Однако уже сегодня, 24 сентября, Оргкомитет "Мисс Украина" заявил о дисквалификации девушки.

Причиной этому является "сокрытие факта о семейном положении", ведь по условию конкурса участницы не должны быть замужем или иметь детей, так как в таком случае они должны принимать участие в "Миссис Украина".

Решение Оргкомитета было опубликовано на официальных страницах конкурса в соцсетях.

"Официальное заявление Оргкомитета Национального конкурса красоты "Мисс Украина" о дисквалификации и лишения титула "Мисс Украина-2018" Вероники Дидусенко:

В связи с нарушением участником, Вероникой Дидусенко, условий договора и Правил проведения Национального конкурса красоты "Мисс Украина" ее дисквалифицировано. Вероника Дидусенко предоставила недостоверную информацию, подтверждая, что не находилась в браке и не имеет детей", – говорится в сообщении.

"В связи с этим в ближайшее время тем же составом жюри будет переизбрана "Мисс Украина- 2018". Объявление имени новой "Мисс Украина-2018" состоится во время телеверсии финала конкурса красоты "Мисс Украина – 2018" в воскресенье, 30 сентября, в 23:30 на телеканале " 1+1 ", – говорится в заключительной части заявления.