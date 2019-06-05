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"Все будет иначе": Леди Гага впервые прокомментировала расставание с женихом

Певица заговорила об этом на концерте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:07

Недавно эпатажная певица Леди Гагаразорвала помолвку с женихом Кристиано Карино. В то время певица предпочла не комментировать эту ситуацию. Но недавно она заговорила о расставании с женихом.

На днях Леди Гага выступала в Лас-Вегасе. Общаясь с аудиторией, лауреатка "Оскара" объявила, что следующим ее треком будет Someone to Watch Over Me.

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"В прошлый раз, когда я исполняла эту песню, у меня на пальце было помолвочное кольцо. Так что сегодня все будет иначе", – заявила певица зрителям. 

Стоит отметить, что об отношениях Леди Гаги и Кристиано Карино стало известно еще в феврале 2017 года, когда их заметили вместе на вечеринке в честь премии "Грэмми". Примерно через год Гага подтвердила, что они с возлюбленным обручились, однако до свадьбы дело так и не дошло. Пара распалась в феврале 2019 года без объяснения причин.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Леди Гага рассталась с женихом из-за его ревности. Однако, ходили слухи, что у нее роман с актером и режиссером Брэдли Купером.

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Источник: Сегодня
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