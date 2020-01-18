"Все было гораздо элегантнее": вокалистка KAZKA объяснила задумку клипа Палала
Автором видео стал Алан Бадоев
В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о символизме скандального видео на песню "Палала", которое подорвало сеть.
О романе Александры Зарицкой смотрите в сюжете:
В конце 2019 года участники коллектива KAZKA удивили поклонников достаточно откровенным и страстным клипом. Пока некоторые осуждали артистов за чрезмерную интимность и эротичность сцен, другие восхищались смелой идеей клипа. В одном из самых скандальных кадров мужчина достает изо рта солистки группы Александры Зарицкой красную нить. Как пошутил Анатолий Анатолич, эта сцена напомнила ему шутку о "первое января, шесть утра".
"На самом деле все было гораздо элегантнее, чем ты рассказываешь, – ответила Александра Зарицкая ведущему телеканала "Украина". – Ты так говоришь, будто это действительно то, о чем ты рассказываешь. А это не так, это аллитерация, символизм. Это из меня, из моей души, из моего сердца достают красную нить, которая является символом любви".
Как известно, режиссером нашумевшего видео стал Алан Бадоев. Солистка коллектива признается – доверие к звездному клипмейкеру появилось еще до начала работы над видео.
"У Алана было очень много идей. Но именно эта вызвала такой большой ажиотаж. В видео, на самом деле, все очень романтично и я бы даже сказала высокодуховно", – отметила певица в интервью "Ранку з Україною".
Также артистка раскрыла тайну, как снимали сцены, когда красной ниткой с иголкой зашивают кожу. По словам Александры, для этих кадров использовали специальную имитацию кожи из силикона.
Напомним, что недавно KAZKA представила композицию "Випадок?" из нового альбома.
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