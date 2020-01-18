"Все было гораздо элегантнее": вокалистка KAZKA объяснила задумку клипа Палала

Автором видео стал Алан Бадоев

KAZKA - Палала Фото: YouTube

В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о символизме скандального видео на песню "Палала", которое подорвало сеть.

О романе Александры Зарицкой смотрите в сюжете:

В конце 2019 года участники коллектива KAZKA удивили поклонников достаточно откровенным и страстным клипом. Пока некоторые осуждали артистов за чрезмерную интимность и эротичность сцен, другие восхищались смелой идеей клипа. В одном из самых скандальных кадров мужчина достает изо рта солистки группы Александры Зарицкой красную нить. Как пошутил Анатолий Анатолич, эта сцена напомнила ему шутку о "первое января, шесть утра".

"На самом деле все было гораздо элегантнее, чем ты рассказываешь, – ответила Александра Зарицкая ведущему телеканала "Украина". – Ты так говоришь, будто это действительно то, о чем ты рассказываешь. А это не так, это аллитерация, символизм. Это из меня, из моей души, из моего сердца достают красную нить, которая является символом любви".

Кадр из клипа "Палала" Фото: instagram.com/kazka.band

Как известно, режиссером нашумевшего видео стал Алан Бадоев. Солистка коллектива признается – доверие к звездному клипмейкеру появилось еще до начала работы над видео.

"У Алана было очень много идей. Но именно эта вызвала такой большой ажиотаж. В видео, на самом деле, все очень романтично и я бы даже сказала высокодуховно", – отметила певица в интервью "Ранку з Україною".

Также артистка раскрыла тайну, как снимали сцены, когда красной ниткой с иголкой зашивают кожу. По словам Александры, для этих кадров использовали специальную имитацию кожи из силикона.

Напомним, что недавно KAZKA представила композицию "Випадок?" из нового альбома.

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