"Все хотят видеть": за фото Анастасии Заворотнюк в реанимации предлагают крупную сумму

Российские таблоиды пытаются подкупить персонал клиники

Анастасия Заовротнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Новость о том, что российская актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк больна раком и сейчас находится в одной из московских больниц, не на шутку испугала поклонников, а также моментально увеличила интерес к ее персоне. Никаких комментариев семья звезды не дает. Тем временем российские СМИ пытаются подкупить сотрудников медицинского центра, в котором, вероятней всего, лежит актриса. Журналисты предлагают один миллион рублей за фото Анастасии Заворотнюк в реанимации.

Подробнее о болезни Анастасии Заворотнюк узнайте в видео:

Сделать снимок таблоиды также предлагают и родственникам Анастасии Заворотнюк. Ко всему, их приглашают в студию, чтобы те прояснили ситуацию вокруг страшной болезни, и обещают заплатить три миллиона рублей.

"Все хотят видеть, как изменила красавицу страшная болезнь, как располнела она, как выглядит обритая после трепанации черепа голова, как Настя лежит в реанимации, подключенная к аппаратам искусственного поддержания жизнедеятельности", – говорится в сообщении одного из российских изданий "Дни.ру".

Тем временем, по последним данным СМИ, Анастасия Заворотнюк находится в сознании. Также стало известно, что на территорию клиники, где лежит актриса, неоднократно пытались проникнуть съемочные группы, поэтому ее палату взяли под охрану.

Кроме того, российский адвокат, чья клиентка находится в той же больнице, что и звезда "Моей прекрасной няни", рассказал, как на самом деле себя чувствует Анастасия Заворотнюк.

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