Все кончается: раскрыт доход Аллы Пугачевой
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Известная российская певица Алла Пугачева, которая сильно похудела за последнее время, публично не выступает с 2010 года, и многих интересует: на что она живет? Пугачева как-то пожаловалась на свою маленькую пенсию. Сейчас с учетом повышений она составляет 17 тыс. рублей (около 7 тыс. гривен). Артистка отдает ее нуждающимся фанаткам.
По слухам, главным заработком певицы до сих пор остаются корпоративы.
"Пугачева выступает только для своих, – рассказали изданию "Собеседник" в одном московском ивент-агентстве. – Мы даже приблизительно не можем назвать ее гонорар". Одни говорят, что АБ берет за выступление не меньше 250 тысяч евро, другие называют другую сумму – 350 тысяч евро.
А вот за концерт Пугачева просит 21 миллион рублей (8,7 млн гривен).
"Надо как-то зарабатывать – все кончается, – призналась в недавнем интервью Пугачева. – Муж иногда отпускает на заработки, потому что ну не привыкла я к такой жизни. Быть на содержании мужа – это ужасно. И не мое совершенно!".
INSTAGRAM (@alla_pugacheva_forum)
Видимо, основной доход в семью приносит Максим, который работает на ТВ, выступает с концертами, участвует в корпоративах.
Напомним, ранее Алла Пугачева впервые появилась на публике после болезни. Фотографию опубликовала в Instagram певица Жасмин, которая встретилась с артисткой на детском празднике, который был организован в честь внучки Игоря Крутого Деми. А недавно Максим Галкин прокомментировал ухудшение здоровья Аллы Пугачевой.
Смотрите видео: Алла Пугачева живет на мизерные деньги
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