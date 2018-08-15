Все лицо в торте: как Холли Берри отпраздновала 52-летие
Актриса поделилась забавными фото в соцсети
Знаменитая голливудская актриса Холли Берри, вчера, 14 августа, отпраздновала свое 52-летие. На ее странице в Instagram появились забавные фото и видео, на которых актриса с подругами обмазывают друг друга тортом.
Веселые фото звезда сопроводила фразой: "Как отпраздновать свой день рождения, когда ты обычно не празднуешь дни рождения – проверьте Instagram-истории". В "сторис" звезда поделилась видео и фото празднования.
Отметим, что Холли – обладательница титула "Мисс США -1986", а также она стала первой темнокожей актрисой, получивший премию "Оскар". При этом в 2005 она получила "Золотую малину" – награду за худшую женскую роль в фильме "Женщина-кошка".
Напомним, 12 августа модели Каре Делевинь исполнилось 26 лет. Мы сделали подборку ее самых эпатажных образов.
Кроме этого знаменитый украинский певец Александр Пономарев отпраздновал свое 45-летие. В своем Instagram артист опубликовал несколько фото с отдыха в Хорватии, где он и отмечал свой день рождения.