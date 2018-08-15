Все лицо в торте: как Холли Берри отпраздновала 52-летие

Актриса поделилась забавными фото в соцсети

Холли Берри. Фото: Getty

Знаменитая голливудская актриса Холли Берри, вчера, 14 августа, отпраздновала свое 52-летие. На ее странице в Instagram появились забавные фото и видео, на которых актриса с подругами обмазывают друг друга тортом.

Фото: instagram.com/halleberry Фото: instagram.com/halleberry Фото: instagram.com/halleberry Фото: instagram.com/halleberry Фото: instagram.com/halleberry 1/5

Веселые фото звезда сопроводила фразой: "Как отпраздновать свой день рождения, когда ты обычно не празднуешь дни рождения – проверьте Instagram-истории". В "сторис" звезда поделилась видео и фото празднования.

Публикация от Halle Berry (@halleberry) 14 Авг 2018 в 3:16 PDT

Отметим, что Холли – обладательница титула "Мисс США -1986", а также она стала первой темнокожей актрисой, получивший премию "Оскар". При этом в 2005 она получила "Золотую малину" – награду за худшую женскую роль в фильме "Женщина-кошка".

Напомним, 12 августа модели Каре Делевинь исполнилось 26 лет. Мы сделали подборку ее самых эпатажных образов.

Кроме этого знаменитый украинский певец Александр Пономарев отпраздновал свое 45-летие. В своем Instagram артист опубликовал несколько фото с отдыха в Хорватии, где он и отмечал свой день рождения.